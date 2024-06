“Te voy a meter un plomazo”; conductor de ‘Hoy’ denuncia amenaza en un bar de Morelos | VIDEOS

Enrique 'El Capi' Albores, conductor de "Hoy", denunció en redes sociales un acto de intimidación en un centro comercial de Lomas de Cocoyoc, Morelos. (@capialbres, Instagram)

Enrique ‘El Capi’ Albores, uno de los colaboradores más queridos del programa Hoy, acudió a redes sociales para denunciar presuntas agresiones y amenazas de muerte de parte de un empleado de un bar en Cocoyoc, Morelos. El piloto, quien es encargado de la sección del clima en el matutino de Televisa, generó preocupación entre sus seguidores al subir dos videos en un establecimiento con el nombre comercial Snack Wings, donde encara al gerente y a su personal.

En el primer audiovisual, Enrique Albores increpa al gerente por permitir que sus empleados agredan y amenacen a los clientes. El conductor sigue con su celular a un hombre, quien lo acusa de haber sido él quien agredió a los empleados, versión que es negada por Albores.

El gerente del establecimiento y el conductor se hacen acusaciones mutuas, mientras meseros del lugar intentan que deje de grabar dentro del espacio. En un segundo clip, Albores explica que el cajero lo agredió verbalmente y lo amenazó de muerte solo porque cruzó el sitio para poder acceder a una panadería que se ubica dentro de la misma plaza comercial.

“Snack Wings... Me dice que me va a meter un plomazo porque crucé por su negocio a comprar una baguette y no le compré. Me insulta, me dice que soy un pende** y luego me amenaza”, narra Enrique Albores a las puertas del establecimiento, el cual fue cerrado con clientes dentro después del incidente.

Enrique Albores hace un llamado a las autoridades

Enrique Albores hizo un llamado al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y al fiscal del estado, Paulino Rivera Torres, a darle un seguimiento a su caso. El presentador de televisión alertó sobre la gravedad de que empleados de un establecimiento agredan verbalmente a los clientes y lleguen al extremo de hacer amenazas de muerte.

En dos publicaciones que fueron hechas poco después del incidente, Enrique Albores narra con más calma los hechos. Reafirma que fue amenazado por el cajero del bar y adelanta que tomará acciones legales contra él y los administradores.

Albores explica que su intención no es hablar mal del local, como fue acusado por el supuesto gerente, sino de denunciar un acto que es intolerable. El conductor explicó que anteriormente había asistido al lugar a consumir sin que hubiera tenido problemas, hasta la tarde de ayer sábado.

“No lo puedo entender lo de hoy es insultar, agredir, amenazar de muerte, quitarte el celular, por cruzar por su restaurante??? No lo puedo aceptar…… es muy diferente si me dice . No pase por aquí sr. Por favor nos molesta que usted pase por aquí…”, escribió en X en conductor de Hoy.

A un día del hecho, Enrique ‘El Capi’ Albores no ha revelado si interpuso la denuncia. Mientras tanto, la Fiscalía de Morelos no se ha pronunciado sobre el incidente en el que se vio involucrado la celebridad de televisión.