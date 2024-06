“Redescubrí a mi papá”: María Scherer habla sobre el legado periodístico de Julio Scherer

Se compilaron los mejores trabajos de Julio Scherer (Cuartoscuro)

La nueva obra Periodismo para la historia se presenta como una compilación significativa que reúne escritos del renombrado periodista Julio Scherer García. Esta colección ofrece una exploración exhaustiva del trabajo del comunidor desde sus primeros días como reportero joven hasta sus últimos años, incluyendo crónicas, reportajes y entrevistas que abarcan importantes eventos históricos y culturales de México y el mundo.

Julio Scherer, reconocido por su liderazgo en medios como Excélsior y la fundación de Proceso, deja en esta obra un legado para estudiantes y profesionales del periodismo, que pueden estudiar su evolución en las técnicas de escritura y narración. No solo se centra en su conocida trayectoria como periodista, sino también en su calidad como escritor.

María Scherer Ibarra, hija de Julio Scherer, en entrevista exclusiva con Infobae México, comenta sobre el impacto personal y profesional de este compendio de trabajos, en donde destacó su redescubrimiento de textos inéditos y la emoción al recordar los inicios de su padre en el mundo periodístico.

“Todo mundo piensa en él y en ‘Excelsior’ y piensa en el golpe y piensan en en el valor y en el arrojo de dejar eso y denunciar lo que lo el golpe, fundar ‘Proceso y pues es un momento histórico, sin duda, pero yo creo que este libro permite apreciar, además su calidad como periodista y su calidad como es escritor, la belleza de un texto bien escrito”, puntualizó.

La evolución periodística de Julio Scherer

Julio Scherer es uno de los periodistas mexicanos más importantes (Sergio Garibay/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo a lo que comentó María Scherer, el comunicador mostró desde joven una capacidad notable para la narración, lo cual sorprende al ver la sofisticación de sus primeras piezas y que, con el paso del tiempo, fue evolucionando su estilo periodístico.

“Me impresiona como siendo un reportero tan joven escribía así no, porque cuando piensas leer los primeros textos y piensa y pienso que tenía veintitantos años, no lo puedo creer, ¿sabes? Digo ojalá yo. Bueno, no se hubiera ocurrido escribir tener la capacidad de escribir esa literatura cuando estaba empezando no me parece admirable. Me parece impresionante y me encanta, me parece bellísimo”, explicó.

Es por lo anterior que confesó que el texto podría parecer un manual de periodismo, debido a que tiene entrevistas, reportajes, crónicas y notas periodísticas, a la par de contar con narración literaria que podría ayudar a cualquiera que se encuentre estudiando la carrera de comunicación.

También es un libro de historia

El texto cuenta con relatos inéditos del periodista (Archivo Infobae)

Para María Scherer, el libro documenta acontecimientos históricos de gran relevancia, como el movimiento estudiantil de 1968 en Checoslovaquia, la hambruna en Bangladesh, la muerte de Salvador Allende en Chile, así como el auge artístico en México con figuras como María Félix y muralistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.

Estos eventos están retratados con un enfoque periodístico detallado que ofrece tanto a los interesados en la historia de América Latina como a los amantes de la literatura una perspectiva valiosa y enriquecedora, es por eso que confesó que, si no conociera al periodista, le daría su libro a su hijo para que se empape de la historia del continente del siglo pasado.

“(El libro) se lo daría a mi hijo que está obsesionado con la historia de América Latina. Digo, más allá de que sea su abuelo, no, ahorita tiene una obsesión con historia de América Latina, entonces está (en el texto) Castro, está Allende”, profundizó.

La obra también aborda temas personales, como la salud y el estado mental de Julio Scherer durante sus últimos años, proporcionando una visión íntima de su vida y su lucha con el deterioro físico y la depresión con un texto inédito titulado Morir a tiempo.

“Fue muy doloroso (su último tiempo de vida), a mi papá no le gustaba depender de depender de nada, no quería depender de un bastón, quería valerse solamente de él mismo y de su cuerpo. Entonces fue muy difícil y se deprimió mucho porque era un hombre autónomo no también le costó trabajo dejar de manejar”

Finalmente, la hija de Scherer expresó orgullo y emoción al compartir esta colección con nuevas generaciones, subrayando la relevancia de estos textos tanto para el estudio como para la apreciación de la buena literatura.