Orgullo LGBT+: Este es el significado de todas las banderas representativas de la comunidad

Nos encontramos a una semana de que se lleve a cabo la tradicional marcha para apoyar al orgullo LGBT+ en México, un evento en donde se reúnen los miembros de la comunidad, familiares, amigos, hijos y aliados que buscan terminar con la discriminación que aún impera en el país. Sin embargo, si aún no conoces las banderas de cada una de las orientaciones, aquí te damos una guía rápida para que puedas identificarlas.

Si bien el arcoíris es un a de las representaciones más fieles de la diversidad que representan cada uno de los integrantes que no se encuentra dentro de la heteronormatividad, existen varios estandartes con los que puedes identificarte dependiendo de tus preferencias.

Ante ello, cada una de las ramas que se desprenden de la comunidad ha decidido adoptar sus propios colores, significados y formas de expresarse siendo las banderas unas de las más icónicas en la próxima marcha del Orgullo LGBT+ en México y el mundo.

¿Qué significa cada bandera?

Orgullo Gay (LGBTQ+)

Diseño Original: Creada por el artista y activista Gilbert Baker en 1978, originalmente tenía ocho franjas de colores, cada una con un significado específico:

Rosa: Sexualidad.

Rojo: Vida.

Naranja: Salud.

Amarillo: Luz del sol.

Verde: Naturaleza.

Turquesa: Magia/Arte.

Índigo/Azul: Serenidad.

Violeta: Espíritu.

Diseño Actual: Debido a limitaciones de producción, se redujo a seis colores:

Rojo: Vida.

Naranja: Sanación.

Amarillo: Luz del sol.

Verde: Naturaleza.

Azul: Armonía.

Violeta: Espíritu.

Orgullo Lésbico

Diseño: Conocida como “Labrys”, presenta un hacha de doble filo (labrys) blanca centrada sobre un triángulo negro en un fondo púrpura. Otra variante popular tiene franjas naranjas, rosas y blancas.

Significado: El hacha de doble filo es un símbolo antiguo de poder femenino y matriarcado, y el triángulo negro fue un símbolo de identificación forzada usado en campos de concentración nazis para las mujeres lesbianas.

Orgullo Bisexual

Diseño: Creada por Michael Page en 1998, consiste en tres franjas:

Magenta: Atracción hacia el mismo sexo.

Lavanda: Atracción hacia ambos sexos.

Azul: Atracción hacia el sexo opuesto.

Orgullo Transgénero

Diseño: Creada por Monica Helms en 1999, tiene cinco franjas:

Azul claro: Hombres.

Rosa: Mujeres.

Blanco: Personas no binarias, en transición o de género neutro.

Orgullo Queer

Diseño: No hay un diseño único universalmente aceptado. Sin embargo, la bandera más conocida tiene un diseño con franjas en colores lavanda, blanco y verde.

Significado: Representa la diversidad y la fluidez de la identidad sexual y de género.

Orgullo Intersex

Diseño: Creada por Morgan Carpenter en 2013, consiste en un fondo amarillo con un círculo púrpura en el centro.

Significado: El color amarillo es un color neutral entre los géneros y el círculo simboliza la totalidad y la completitud.

Orgullo Asexual

Diseño: Presentada en 2010 por la Asexual Visibility and Education Network (AVEN), tiene cuatro franjas:

Negro: Asexualidad.

Gris: La zona gris entre sexualidad y asexualidad.

Blanco: Sexualidad.

Púrpura: Comunidad.

Cada bandera no solo tiene un diseño distintivo, sino que también conlleva un profundo significado histórico y cultural para las comunidades a las que representan, abogando por la visibilidad, la aceptación y el orgullo dentro del colectivo LGBTIQ+.

No binario

La bandera no binaria es un símbolo de orgullo y visibilidad para las personas que se identifican como no binarias, es decir, aquellas cuya identidad de género no se ajusta estrictamente a las categorías tradicionales de hombre o mujer. La bandera fue creada en 2014 por Kye Rowan y se compone de cuatro franjas de colores, cada uno con un significado específico:

Amarillo: Representa a las personas cuyo género existe fuera del binario masculino y femenino.

Blanco: Simboliza a quienes tienen muchos o todos los géneros.

Morado: Denota una mezcla de géneros, o para aquellas personas que se definen como una mezcla de hombre y mujer.

Negro: Representa a quienes no se identifican con ningún género.

Demisexual

La bandera demisexual es un símbolo de orgullo y visibilidad para las personas que se identifican como demisexuales, es decir, aquellas que solo experimentan atracción sexual después de haber formado una conexión emocional fuerte con alguien. La bandera fue diseñada para representar esta orientación dentro del espectro de la asexualidad. Aquí están los colores y sus significados:

Negro: Representa la asexualidad, indicando que las personas demisexuales son parte del espectro asexual.

Gris: Denota la zona gris entre la sexualidad y la asexualidad, simbolizando que la atracción sexual se experimenta de forma rara o solo bajo ciertas condiciones.

Blanco: Simboliza la sexualidad en general, indicando que, aunque las personas demisexuales no experimenten atracción sexual frecuentemente, pueden experimentarla en ciertas circunstancias.

Púrpura: Representa la comunidad, la conexión y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad asexual más amplia y las diversas identidades dentro de ella.

