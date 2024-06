Mujer que buscaba a su esposo desaparecido descubrió que estaba con su amante

Hombre reportado como desaparecido fue encontrado en casa de su amante (Foto: Fiscalía de Nuevo León)

Recientemente una mujer reportó como desaparecido a su esposo luego de que no regresó a casa. Días más tarde descubrió que estaba en la casa de su amante.

“Por favor, ¿podrían ayudar a encontrar a mi esposo? Salió desde ayer a las 7:30 de la tarde y no ha regresado”, decía el mensaje difundido en redes sociales.

Frente a la falta de noticias sobre su paradero, la mujer hizo el reporte de la desaparición ante las autoridades.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el hombre había sido visto por última vez el 19 de junio en la colonia Misión San Juan, en el municipio de García.

Autoridades constataron que el hombre estaba en buen estado (Foto: Facebook)

La familia incluso proporcionó detalles sobre la vestimenta que llevaba puesta el último día en que lo vieron: camisa guinda, pantalón oscuro y tenis rojos. Dicha información fue incluida en el boletín.

Dos días más tarde, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) informó que el sujeto había sido localizado.

Fue la hija del hombre quien relató que descubrieron que estaba en casa de la mujer con la que cometió la infidelidad.

“En verdad no tengo palabras para agradecerles todos sus mensajes, llamadas y apoyo en la localización de mi papá. Él se encuentra bien, se quedó con su nueva familia en su nueva casa (o sea, tenía amante)”, publicó en redes sociales.

Una mujer puso sobre aviso a la familia del hombre supuestamente desaparecido (Foto: Facebook)

La joven mencionó que no es la primera vez que su padre hace algo así y que, tal como hizo en el pasado, aseguró estar arrepentido.

Pero tal parece que en esta ocasión no hubo perdón, pues agregó: “Damos gracias que esa garrapata esté destruyendo la vida de alguien más y que nosotros volvemos a tener tranquilidad”.

En la fotografía que acompaña la publicación se puede ver que las autoridades pudieron comprobar que el hombre que se creía estaba desaparecido estaba en perfectas condiciones.

Por otra parte, en redes sociales circularon capturas de pantalla de una conversación que su hija sostuvo con una persona que la puso sobre aviso de lo que en realidad sucedió. El diálogo fue este:

- Buenas noches, tiene alguna información del señor, vimos su comentario escrito en la publicación de su búsqueda.

- Está en su otra casa con su nueva familia, no se preocupen. Él está bien.

- Tiene algún dato que nos brinde seguridad de lo que menciona. Por favor.

- Él mañana va para su casa a hablar con sus hijos.

En una segunda captura de pantalla se puede ver que la misma persona le envió este mensaje: “A penas vamos a salir de casa de tu papá, llega antes de medio día”.

Llueven críticas al hombre encontrado en casa de su amante en Nuevo León

El caso generó revuelo en Facebook, donde decenas de personas se lanzaron en contra del hombre que fue localizado en casa de su amante.

Muchos usuarios le recriminaron no tener el valor de hacerle saber a su familia su decisión. Entre los comentarios de este tipo estuvieron: “Como adultos se habla y ya, pobre señora y su familia preocupados” y “Le faltaron para avisarle a su familia que se iba a largar”.

También hubo quienes sugirieron una sanción por haber movilizado a las autoridades por no haber informado a sus familiares su paradero. Algunas respuestas de este tipo fueron: “Deberían las autoridades sancionarlo, unas horitas de arresto no le vendrían mal,y haber si la otra ´familia´ va y aboga por él” y “Una multa no le haría mal”.