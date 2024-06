Laura G es operada de emergencia tras una visita de rutina al médico; este es su estado de salud

Laura G compartió en Instagram que fue sometida a una cirugía de emergencia. (@lauragii, Instagram)

Los doctores recomiendan asistir periódicamente a consultas para corroborar que todo esté bien. Seguir este consejo fue clave para la conductora Laura G, cuyos planes para el fin de semana cambiaron drásticamente cuando una consulta médica se convirtió en una operación de emergencia. La empresaria y expresentadora del programa matutino Venga la Alegría compartió su experiencia con sus seguidores a través de una historia de Instagram.

Laura G relató que acudió con su médico de cabecera sospechando que podría estar embarazada de su tercer hijo debido a un retraso. Sin embargo, el diagnóstico fue completamente diferente y preocupante.

¿De qué operaron a Laura G?

Desde una cama de hospital, Laura G explicó en su historia de Instagram que pensó que podría estar embarazada, por lo que decidió visitar a su ginecólogo. Para su sorpresa, el médico le informó que no se trataba de un bebé, sino de un quiste gigante que había crecido. El médico le indicó que no podía dejarla salir sin antes someterla a una intervención quirúrgica.

La presentadora se mostró preocupada por la situación, especialmente porque su esposo estaba en Cancún durante un huracán y no podía llegar al hospital. A pesar de esto, el procedimiento médico se llevó a cabo exitosamente. Laura G detalló que durante la cirugía descubrieron que había no uno, sino dos quistes en sus ovarios, uno de los cuales estaba a punto de reventar.

“Era un quiste gigante que había crecido muy, muy grande, y me dijo que no me podía dejar salir. Terminaron siendo dos quistes, uno a punto de reventar, y ya estoy bien. Hay que ir al ginecólogo a checarse más seguido”.

A través de una historia en Instagram, Laura G explicó que le fueron extirpados quistes en los ovarios. (@lauragii, Instagram)

¿Cuál es el estado de salud de Laura G?

El sábado, Laura G compartió otra actualización en su cuenta de Instagram, esta vez desde la comodidad de su hogar. Agradeció a sus seguidores por su apoyo y los mensajes de cariño que recibió durante su recuperación.

“En reposo, como me indicaron, viendo películas, con mis queridos, con muchos mensajes muy bonitos, detalles, flores, globos. Hubo algunos que me mandaron que no pusieron tarjeta”, comentó Laura G, visiblemente emocionada por las muestras de afecto.

Durante el transcurso de día compartió nuevas publicaciones al lado de amigos del medio, como la conductora Kristal Silva y el productor Dio Lluberes, con quienes trabajó en Venga la Alegría.

A pesar de la gravedad de la situación, Laura G aseguró a sus seguidores que se encuentra bien y está siguiendo las indicaciones médicas para su recuperación. “Aquí siendo obediente, descansando y leyéndolos”, dijo. Además, prometió dar más detalles sobre su experiencia en los próximos días. “El lunes les cuento todo, pues la situación estuvo muy ruda, y yo con 850 planes por hacer este fin de semana”.

El 23 de junio, un día después de la cirugía, la presentadora compartió una nueva historia desde su casa. (@lauiragii, Instagram)

Importancia de las revisiones ginecológicas

La experiencia de Laura G es un recordatorio de la importancia de las revisiones ginecológicas regulares. Los quistes ováricos pueden desarrollarse sin presentar síntomas evidentes hasta que alcanzan un tamaño considerable o se complican. En el caso de Laura G, el diagnóstico temprano y la intervención inmediata fueron cruciales para evitar complicaciones mayores.

Su mensaje es claro: “Hay que ir al ginecólogo a checarse más seguido”. Esta recomendación resuena fuertemente, especialmente, entre sus seguidores, quienes ven en ella un ejemplo de cómo cuidar la salud personal y reaccionar rápidamente ante cualquier signo de alarma.