La razón por la que no quieren a Irina Baeva como la nueva Aventurera

Colegas e internautas dieron su opinión sobre la nueva 'Aventurera' (Foto: Instagram @irinabaeva)

Después de semanas de larga espera, Irina Vitalevna Baeva, conocida como Irina Baeva, se presentó siendo la nueva Aventurera de la mano del productor Juan Osorio, quien ha trabajado en importantes telenovelas como Salomé, Mi corazón es tuyo y Porque el amor manda.

Inspirada en la canción homónima de Agustín Lara y basada en la película Aventurera de 1950, la obra de teatro se estrenó en 1997 bajo la producción de Carmen Salinas.

La trama sigue de cerca la vida de Elena Tejero, una joven que se ve obligada a convertirse en cabaretera tras sufrir diversas desgracias. La puesta en escena combina drama, música y danza, y ha contado con la participación de destacadas actrices como Edith González, Maribel Guardia, Niurka Marcos, Adriana Fonseca y Susana González.

Como era de esperarse, su estreno estuvo lleno de colegas que acudieron para aplaudir y celebrar el logro de la actriz rusa; sin embargo, también existieron algunos comentarios negativos sobre su participación.

Irina Baeva enfrenta críticas por su papel de 'Elena Tejero' (Foto: Recorte)

Niurka se va contra la actuación de Irina Baeva

Fiel a su estilo y forma de decir lo que piensa, la actriz y bailarina Niurka Marcos compartió a través de sus historias de Instagram lo que pensaba sobre la nueva ‘Aventurera’, un papel que ella lideró por años.

“¡Trágame tierra! Cómo es posible que no miren atrás, tantas Aventureras, buenas, regulares o pésimas. ¿Qué esperan, la caridad de la gente, que digan ‘pobrecita, démosle una oportunidad’?”, dijo duramente la cubana.

Además de arremeter contra la rusa, crítico fuertemente la producción de Juan Osorio, su expareja y padre de su hijo Emilio.

“Yo no iría a decirle nada a Irina, iría donde está el coreógrafo y lo cambiaría”, aseguró. A través de varios videos en su cuenta, contó un poco sobre la historia de la obra y la razón de su notoria molestia ante el trabajo presentado.

“No basta la belleza ni ser actriz, Elena Tejero exige mucho más. Si Carmelita Salinas despierta y ve eso, se regresa para atrás del puro coraje”, confesó. Finalmente, lo que más sorprendió fue la declaración que hizo para cerrar el tema, pues aseguró que “No se puede homenajear a una reina con algo tan simple”.

La cubana se fue con todo contra la nueva producción de "Aventurera" Foto: Cuartoscuro

Pero al parecer no fue la única persona que consideró que la obra estaba mal hecha. Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante tuvo una opinión muy parecida a la de la cubana.

Fue durante el matutino Sale el Sol, donde Infante habló sobre el esperado estreno de la obra que inicio Carmelita. “Espero que esto mejore, a mí en lo personal no me gustó, me aburrió mucho”, detalló en el programa.

Internautas reaccionan a la nueva Aventurera

Tras las declaraciones del periodista y la actriz cubana, los internautas tampoco duraron en decir lo que pensaban en redes sociales. Primero, lo hicieron a través de un video que publicó el matutino en Instagram.

En la publicación se pueden leer comentarios como: “Irina no baila nada, no canta, no actúa, qué flojera pagar para ver eso”, “Cero ritmo de la Srita Baeva. Literal no aplica”, “No baila nada”, “Irina no tiene ritmo, ni tampoco expresa nada. Muy mala elección”, “Siento que ella no está para ser aventurera”, y muchos más que hacen alusión a la actuación de la actriz en Aventurera.

Internautas rechazan la actuación de Irina Baeva. (Foto: Instagram)

Por otra parte, usuarios que acudieron a la primera función de la nueva producción de Juan Osorio dieron a conocer su opinión vía X. Mientras algunos aconsejaron que lo mejor era no gastar su dinero para ir, otros expresaron su descontento con la producción en general, pues aseguraron que la escenografía, coreografía y vestuario eran muy deficientes.