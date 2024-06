“La niña del napalm” ofrecerá conferencia magistral en Jalisco: fecha y todo lo que tienes que saber

Phan Thi Kim Phúc es una de las niñas que aparece en la fotografía histórica de la Guerra de Vietnam.

Phan Thi Kim Phúc, mejor conocida como “la niña del napalm”, es una mujer que durante la guerra de Vietnam fue capturada en la histórica fotografía tomada por Nick Ut en 1972, en la cual aparece desnuda mientras corre aterrorizada a causa de las quemaduras que le provocó el napalm, un combustible que arde a temperaturas más altas que la gasolina convencional.

La fotografía titulada “El terror de la guerra” se convirtió en un símbolo de la brutalidad de los conflictos bélicos, por lo que fue premiada con el Premio Pullitzer.

Cincuenta y dos años después de aquel atentado, Kim Phúc ofrecerá una conferencia magistral en Zapopan, Jalisco, como parte del “XX Congreso Internacional: la interseccionalidad sistémica hacia una cultura de paz”.

Dicho congreso se realizará del 4 al 6 de julio en distintas sedes como la UVM Zapopan, los hoteles Fiesta Inn Guadalajara, One Guadalajara, Holiday Inn Express y avid IHG.

La conferencia de Kim Phúc se realizará el viernes 5 de julio a las 10:00 horas en el auditorio de la Universidad del Valle de México (UVM) de Zapopan, la cual lleva el título de “Amor, esperanza y perdón”.

Para acudir a dicho evento deberán comprar una entrada con un costo aproximado de 2 mil pesos, la cual cubre otros eventos generales que se realizarán en el congreso.

El programa del evento se puede consultar en la página oficial de Relates 2024, la cual señala los horarios y conferencias que se realizarán durante los tres días en los que se llevará a cabo, así como las sedes.

“La niña de napalm” y el doloroso momento que capturó de la Guerra de Vietnam

Phan Thi Kim Phúc en la actualidad se desempeña como activista en pro de la paz.

Esta fotografía fue tomada tras un bombardeo estadounidense en una aldea al sur de Vietnam, la cual se convirtió en un símbolo de los horrores de la guerra.

Kim Phúc relató que el 8 de junio de 1972 ella se encontraba jugando fuera de su casa cuando de repente apareció un avión y, de manera inmediata, se produjo un ruido ensordecedor, lo que después provocó explosiones, humo y un dolor insoportable en su cuerpo. Cuando sufrió aquellas graves quemaduras a causa del napalm, solo tenía nueve años.

En dicho bombardeo, el cuerpo de Kim Phúc sufrió quemaduras en el 65 por ciento de su cuerpo debido a que el fuego quemó su ropa por completo.

En una entrevista realizada para The New York Times, Kim Phúc aseguró que el fotógrafo Nick Ut la envolvió con un cobertor después de tomar la escena y la llevó a recibir atención médica. Sin embargo, en el hospital local no sabían cómo tratar las heridas causadas por el napalm, por lo que solo fue vendada y se le dio por muerta.

Sin embargo, en una entrevista para Infobae, Kim Phúc compartió que no recuerda con precisión lo sucedido durante ese tiempo, sino que lo reconstruyó con el paso del tiempo.

Asimismo, informó que treinta años después de aquel atentado, un experto en napalm le explicó que las vendas y la falta de tratamiento fueron los que permitieron que viviera, ya que este combustible se reactivaría al contacto con el oxígeno.

Kim Phúc permaneció durante tres días en la morgue sin atención y llena de vendas, hasta que su hermano la encontró y, con la ayuda de su madre, pudo ser trasladada a un hospital en el que recibió el tratamiento adecuado. Estuvo durante 14 meses internada, con un pronóstico adverso que no aseguraba que se recuperaría; sin embargo, lo logró.

Esta fotografía recibió en 1973 el precio World Press Photo of the Year debido al desgarrador momento que capturó de la guerra de Vietnam.