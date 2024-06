Quiénes son los hijos de Yuridia y cuántos más quiere tener

La exintegrante de "La Academia" compartió con sus seguidores el número de hijos que quiere tener. (Ocesa)

Hace unos días se hizo viral un video en el que supuestamente la cantante Yuridia le confesó a su esposo, Matías Aranda, que sería papá por segunda vez, una noticia que enloqueció a todos sus fans.

Ante la duda de si era o no cierto, fue la propia intérprete quien salió a aclarar los rumores. A través de un live en redes sociales, contó a sus seguidores que se trataba de una broma que le hace desde hace años a Matías.

“Le hice una broma del ‘Día del Padre’ de que iba a ser papá otra vez y me la creyó, a pesar de que llevó 14 años haciéndole esa broma todos los meses. Me la creyó y no nada mas Mati me la creyó, el público; los cibernautas que se dedican a leer los labios también”, contó entre risas.

La cantante aseguró que todo se trató de una broma para su esposo Matías IG: @deprimeramanoitv

Tal parece que todos creían que era cierto, tanto que hasta le llegaron felicitaciones de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de que no estar embarazada, no descarta la posibilidad de hacer crecer la familia, pues quiere tener 3 hijos más, además de Phoenix Alejandro Gaxiola y el pequeño Benicio Aranda Gaxiola.

¿Quiénes son los hijos de Yuridia?

Yuridia Francisca Gaxiola Flores, conocida artísticamente como Yuridia, es una cantante y compositora mexicana que saltó a la fama en 2005 tras participar en el reality show La Academia, donde obtuvo el segundo lugar.

Justo fue en ese programa donde conoció al músico Edgar Guerrero, con quien tuvo un romance durante su participación en el reality. Pese a que en un inicio el público creyó que se trataba de una estrategia de marketing, ambos siguieron juntos hasta convertirse en padres.

Fue en 2006 cuando Edgar Guerrero y Yuridia le dieron la bienvenida a Phoenix Alejandro Gaxiola. Lamentablemente, su relación como pareja no prosperó y se separaron meses después del nacimiento de su hijo.

En un principio, tenían la custodia compartida del pequeño, pero una vez que la carrera de la cantante despejó decidieron que lo mejor era que se quedara a vivir con su padre. A lo largo de este tiempo, ambos han apoyado las decisiones de su hijo, quien al parecer seguirá los pasos de sus padres en la música.

El hijo mayor de Yuridia decidió iniciar una carrera artística. (Ig: @yuritaflowers) (Archivo)

Por otra parte, luego de 17 años, la intérprete de Qué agonía le dio la bienvenida a su segundo hijo: Benicio Aranda Gaxiola, fruto de su amor con el productor Matías Aranda.

Tanto Matías como Yuridia fueron parte de La Academia, pero en diferentes temporadas, pese a ello, fue en ese lugar donde se conocieron y comenzaron a salir, sin embargo, tuvieron que poner pausa a su relación en varias ocasiones.

Aunque se conocía poco de su romance, fue en 2019 cuando contrajeron matrimonio en Tepoztlán, Morelos y lo dieron a conocer en redes sociales, mismo medio en el que anunciaron que serían padres cuatro años después de casarse.

(IG: @yuridiaflowers)

Desde que la exintegrante de La Academia dio a conocer que sería mamá, le llovieron críticas en redes sociales debido a que muchos creían que había abandonado a su primer hijo, sin embargo, después de un tiempo, escribió un mensaje para frenar los comentarios.

“Yo fui mamá muy joven. Muy poquitos saben la historia porque ya pasó mucho tiempo, pero fui mamá muy joven, pero después de haber tenido a mi hijo yo me separé de su papá, cosa que se puede volver muy complicada cuando eres mamá primeriza y se te llena la vida de incertidumbre”, compartió.

¿Cuántos hijos quiere tener Yuridia?

Además de Phoenix Alejandro y Benicio, la cantante detalló en el mismo live que quería hacer crecer aún mas la familia. “Igual todo puede suceder. Yo ya les dije que quiero tener más bebes, que quiero un total de cinco”, confesó.

Así que es probable que en un futuro sorprenda con el anuncio de un bebe en camino, pero mientras eso ocurre, se divierte creando divertidas dinámicas con sus seguidores.