Qué opina María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México, sobre el pago de impuestos

Según el último listado de Forbes, María Asunción Aramburuzabala, una de las herederas de Grupo Modelo, ha sido reconocida como la mujer más rica de México, con una fortuna estimada en USD 6 mil 200 millones. Esta distinción refleja no solo su éxito empresarial, sino también las decisiones éticas y personales que ha tomado a lo largo de su carrera.

En el año 2013, María Asunción Aramburuzabala optó por vender su parte en Grupo Modelo a la multinacional AB InBev, empresa belgo-brasileña. A diferencia de la mayoría de los directivos de la empresa que decidieron desvincularse por completo, ella decidió mantenerse como accionista, marcando así un momento crucial en su trayectoria empresarial.

Recientemente, en una entrevista con Oswaldo Trava, María Asunción explicó una decisión que ha resonado en el ámbito empresarial y social mexicano: su elección de pagar los impuestos completos al gobierno mexicano tras la venta de su participación en Grupo Modelo, a pesar de tener la opción de ampararse para evitarlo.

En sus propias palabras durante la entrevista, María Asunción compartió: “Cuando vendimos Grupo Modelo, hubo un grupo de accionistas que pensaron que podían pagar los impuestos y ampararse, y que por la forma en que se dio la transacción, ‘podríamos tener un éxito en que eso no se diera’”. Sin embargo, ella y su hermana decidieron adoptar un enfoque diferente.

Sentadas a tomar café, María Asunción y su hermana discutieron profundamente la situación. Decidieron no optar por el amparo fiscal y, en cambio, pagaron íntegramente los impuestos correspondientes. Esta decisión, aunque controvertida para algunos, fue motivada por un sentido arraigado de responsabilidad y gratitud hacia México y su familia.

En sus propias palabras, María Asunción compartió la razón detrás de esta elección ética: “Mi abuelo era un hombre que nació en España, en un pueblito chiquititito, donde pasaban hambre. Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida”. Este legado familiar y la profunda conexión con México guiaron su decisión de cumplir con sus obligaciones fiscales sin intentar evadir responsabilidades.

Además, María Asunción reflexionó sobre el impacto de su elección: “Si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago de impuesto mío ni el de mi hermana, me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro, el de tres generaciones, no lo puedes hacer”.

Esta posición, aunque desafiante desde el punto de vista financiero, refleja un compromiso profundo con los principios familiares y el respeto por las oportunidades que México ha brindado a su familia a lo largo de generaciones. Para María Asunción, pagar impuestos íntegros fue más que una obligación legal; fue un acto de integridad y reconocimiento hacia el país que ha sido fundamental en la historia y el éxito de su familia.

En conclusión, la historia de María Asunción Aramburuzabala y su decisión de pagar los impuestos completos tras la venta de Grupo Modelo no solo destaca su posición como una de las mujeres más influyentes y ricas de México, sino también como una figura que defiende valores éticos y responsabilidad social en el ámbito empresarial y personal. Su ejemplo resuena como un recordatorio de la importancia de la integridad y el compromiso con la comunidad en el camino hacia el éxito empresarial.