Mujer golpea a taxista en Tabasco por no estar de acuerdo con el taxímetro | VIDEO

Los hechos fueron grabados por cámaras de seguridad Foto Captura de pantalla

Autoridades del estado de Tabasco informaron a finales del 2023 que todos los que prestaran el servicio de transporte debían usar taxímetro a partir del 1 de febrero del año en curso, lo que generó inconformidad entre la población ya que, anteriormente se indicaba cuánto se pagaría con base a la distancia recorrida, precio que era dado por los choferes y, posteriormente, aceptado por los usuarios.

Cabe destacar que fue la Secretaría de Movilidad (Semovi) la dependencia encargada de implementar tal tarifa a través del taxímetro digital, el cual determina que la tarifa inicial del taxi especial sería de 30 pesos en un recorrido de 0 a 3 kilómetros y, por cada kilómetro avanzado, se cobrarían 7 pesos adicionales, mientras que para los radiotaxis y Taxi Plus, la tarifa inicial se estableció en 40 pesos de 0 a 3 kilómetros y 7 pesos por kilómetro adicional.

Aunque al momento esta nueva medida se ha implementado con éxito y a la fecha se sigue extendiendo la invitación a los conductores a registrase en la plataforma de la dependencia para hacer uso del taxímetro digital, al parecer una usuaria insiste en manifestar su descontento; sin embargo, la manera en la que lo hizo la ha llevado a ser severamente criticada pues optó por agredir de manera física a la mujer que la llevaría hasta su destino.

El pago de tarifas, uso de aplicaciones o en este caso taxímetro, ha despertado molestia entre usuarios de este sistema de transporte REUTERS/Paola Chiomante

Así sucedió la agresión

Mediante la red social X -antes llamada Twitter-, se compartió un video donde se observa a dos mujeres pelear mientras recorren las calles de Villahermosa. La conductora, quien funge como taxista, le explica a la pasajera que no cuenta con ningún aparato adicional para alterar la tarifa; sin embargo, la usuaria se muestra molesta argumentando que no pagaría e incluso, se bajaría sin cubrir la cantidad que se mostraba.

Mientras ambas entablaban una pelea verbal, la pasajera comenzó a aproximarse a la taxista para con ello, jalarle el cabello, situación que llevó a la mujer a externar que estaba siendo gravada, lo que al parecer no le importó a la presunta agresora pues siguió con los golpes.

Cabe destacar que la mujer que figura como responsable de la agresión, le había indicado a la conductora que el destino serían las oficinas de la Semovi pues argumentó, se trataba de su lugar de trabajo.

“Si de verdad trabaja en Movilidad, debería saber cómo trabaja esto”, decía la conductora al justificar el uso de taxímetro.

La usuaria aseguró que sí era trabajadora de la Semovi; sin embargo, insistió en que la mujer le daría varias vueltas para acumular kilómetros recorridos y, por ende, elevar el pago. La pelea, basta decir, no cesó y aumentaron los golpes dados solo por la inconforme ya que la conductora no reaccionó mas que para decir que seguía siendo grabada.

Al insistir en que se bajaría pues no estaba de acuerdo con pagar la tarifa, la conductora cerró las puertas y continuó con el trayecto, lo que derivó en que la mujer comenzara a gritar argumentando que la estaban secuestrando. Sin pensarlo, la afectada pidió refuerzos a través del radio.

La usuaria estaba inconforme por el uso del taxímetro en la unidad y golpeó a la conductora . Crédito: X @Tabalminutomx

Tras la difusión de las imágenes, no se sabe si la mujer quedó en calidad de detenida o si bien, la afectada interpuso una demanda, pues quedo grabada la agresión que afectó la integridad de la mujer quien solo se disponía a cumplir con su jornada laboral. En cuanto a la agresora, solo se sabe que ha sido nombrada en redes como #LadyTaxímetro; no obstante, las autoridades no han detallado si es investigada o se busca detener este tipo de agresiones con la implementación de una serie de medidas a modo de proteger a la población en general.