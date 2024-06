Estas son las presas que se llenaron de nuevo con el paso de la tormenta tropical Alberto

La tormenta tropical Alberto entró al estado de Nuevo León este jueves por la madrugada. Las presas del estado han crecido considerablemente. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Luego de que la Tormenta Tropical Alberto llegara al noreste de México, y diera un poco de tregua con el sofocante calor que se había registrado en los meses pasados, las intensas lluvias que lo acompañan han ayudado a mitigar un poco al crisis hídrica que se sufre en varias regiones del país.

El ingreso de la tormenta se registró en punto de las 4:30 de la madrugada de este jueves, por Ciudad Madero, Tamaulipas, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Medio Ambiente, y tras su llegada, presas y ríos de México adquirieron una nueva vida.

En Tamaulipas, el fenómeno meteorológico ayudó al llenado de sus principales presas, entre ellas la Vicente Guerrero, que es el punto en que desembocan los ríos Corona, Purificación y El Pilón. De acuerdo con el gobernador del estado, Américo Villarreal, los efectos de la tormenta tropical en esta presa beneficiarán a más de 350 mil habitantes de Ciudad Victoria y sus alrededores.

Pese a no ser una presa, debido al paso de la tormenta, las “Cascadas de La Boca” reaparecieron tras años de permanecer sin caídas de agua.

(Foto: X/@Dr_AVillarreal)

Luego, a su paso por Nuevo León, la presa La Boca se llenó en su totalidad tras el paso de la tormenta; de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el llenado de esta presa fue del 105.85 por ciento, lo que provocó que la extracción se elevara de 139 m³/s a 211 m³/s por vertedor controlado, en respuesta al ingreso de 362 m³/s.

Este excedente se está canalizando a través del río San Juan hacia la presa El Cuchillo, para evitar desbordamientos y garantizar la seguridad de la población. Del mismo modo, la presa de El Cuchillo aumentó el volumen de agua almacenada en sus sistemas, llegando a un 56.07 por ciento de su capacidad.

En Coahuila, Alberto no alcanzó a llenar las presas, pero autoridades reportan que todas, excepto la de La Amistad, tienen niveles aceptables de líquido. Protección Civil de Piedras Negras comentó que las lluvias recientes no alcanzaron las expectativas y no lograron elevar significativamente los niveles de los principales cauces de agua.

Piedras Negras ha observado que los ríos Bravo y Escondido presentan un flujo mínimo, lo que refleja la escasa precipitación recibida en los últimos días. Esta situación contrasta notablemente con los efectos de la lluvia en otras zonas de Coahuila.

La gente camina por una calle mientras la tormenta tropical Alberto golpea, en Santa Catarina, México. 20 de junio 2024. REUTERS/Daniel Becerril

Por otro lado, desbordamientos en las áreas de Torreón y Ramos Arizpe han causado varias afectaciones. La intensidad de las lluvias en estas localidades ha provocado incidentes y daños materiales, según informaron las autoridades locales.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sigue monitoreando de cerca estos cuerpos de agua para asegurar su manejo adecuado y prevenir posibles riesgos. Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que se prevé que el fenómeno meteorológico se degrade a depresión tropical mientras avanza por México.

En este sentido, CONAGUA pronostica lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros) en siete estados de la República Mexicana y las cuales podrían ocurrir durante esta noche y la madrugada de este viernes 21 de junio.

A través de un comunicado explicó que los estados en alerta son:

Chiapas

Coahuila

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

San Luis Potosí

Tamaulipas

Veracruz

Debido a las condiciones generadas por los remanentes de la tormenta Alberto sobre el noroeste, norte, noreste y occidente del país, también ocurrirán lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en:

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Nayarit

Querétaro

Zacatecas

Muy fuertes (de 50 a 75 mm) en:

Aguascalientes

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Quintana Roo

Sinaloa

Lluvias Fuertes (de 25 a 50 mm) se esperan en Yucatán, así como en zonas aisladas en Sonora.