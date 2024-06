En Sonora, GN encontró arsenal oculto en botellas de plástico dentro de un “falso” rancho en El Sásabe

Las autoridades continúan investigando en el lugar para recolectar más pruebas y determinar tanto el origen como los responsables de la posesión de las armas. / @GN_MEXICO_

Elementos de la Guardia Nacional descubrieron un arsenal oculto en un abrevadero en un rancho en El Sásabe, Sonora, durante una patrulla regular. Los agentes encontraron diversas armas de fuego cubiertas con envases de plástico.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para identificar a los posibles responsables del arsenal. / @GN_MEXICO_

Tras el hallazgo, los uniformados dieron parte al Ministerio Público, aunque no se reportaron detenciones en ese momento. La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para identificar a los posibles responsables del arsenal.

Las autoridades continúan investigando en el lugar para recolectar más pruebas y determinar tanto el origen como los responsables de la posesión de las armas, el cual se ha colocado dentro del ramo del tráfico ilegal de armas en la zona, según informes de distintos medios.

“En #Sonora, la #GuardiaNacional y el #EjércitoMexicano, aseguraron cartuchos útiles, cargadores y un arma larga dentro de un abrevadero. El hallazgo se realizó durante recorridos de prevención del delito en inmediaciones del poblado El Sásabe”, detalló en su cuenta oficial de X.

Las autoridades continúan investigando en el lugar para recolectar más pruebas y determinar tanto el origen como los responsables de la posesión de las armas. / @GN_MEXICO_

¿Qué hago si encuentro armas ilegales?

En México, encontrar armas ilegales puede ser una situación alarmante y peligrosa. Ante esta eventualidad, es fundamental actuar de manera prudente y responsable para garantizar la seguridad personal y colectiva. Aquí te proporciono una guía detallada sobre qué hacer si encuentras armas ilegales.

Lo primero y más importante es no tocar ni manipular las armas. Las armas pueden estar cargadas y cualquier movimiento brusco podría provocar un accidente. Además, al no tocarlas, se asegura que las pruebas como huellas dactilares o residuos no se vean comprometidas, lo cual puede ser crucial para una investigación posterior.

Una vez que te has asegurado de no manipular las armas, es recomendable alejarte del lugar donde se encuentran. Esto es vital para tu seguridad, ya que desconoces el estado de las armas o si puede haber algún mecanismo de disparo que se active instantáneamente. Aléjate a una distancia prudente y asegúrate de estar en un lugar seguro antes de realizar cualquier contacto con las autoridades.

El siguiente paso es informar de manera inmediata a las autoridades locales. Puedes contactar a la policía municipal o estatal a través del número de emergencia 911. Proporciona toda la información posible sobre la ubicación exacta de las armas y cualquier detalle relevante que pueda ayudar a las autoridades a evaluar la situación rápidamente. Si te sientes inseguro dando tu información personal, recuerda que puedes realizar una denuncia anónima.

Otra opción válida es acudir directamente a la Procuraduría General de la República (PGR) o a la Fiscalía General de la República (FGR) en tu localidad. / @GN_MEXICO_

Otra opción válida es acudir directamente a la Procuraduría General de la República (PGR) o a la Fiscalía General de la República (FGR) en tu localidad. Estas instituciones están capacitadas para manejar situaciones relacionadas con armas ilegales y pueden desplegar equipos especializados para recoger y analizar las armas. De ser posible, lleva contigo fotos o videos de las armas encontradas, ya que pueden servir como evidencia adicional.

Es crucial destacar que bajo ninguna circunstancia debes intentar resolver la situación por tu cuenta. Las armas ilegales suelen estar vinculadas a actividades delictivas y cualquier acción incorrecta puede poner tu vida en riesgo. Permitir que las autoridades manejen la situación es la decisión más segura y efectiva.

Además, actuar de manera pronta y responsable al informar a las autoridades contribuye de manera significativa a la seguridad pública. La presencia de armas ilegales es un problema grave que afecta a la sociedad en su conjunto, y tu cooperación puede ser vital para evitar tragedias y fortalecer la seguridad en tu comunidad.