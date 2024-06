Criminales mexicanos introcuden al país 20 mil armas procedentes de EEUU; así se fortalecen narcos

Anualmente llegan al país más de 20 mil armas de fuego que terminan en manos del crimen organizado. (Infobae México/Jovani Pérez)

Recientemente la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), dio a conocer que anualmente ingresan a México cerca de 20 mil armas de manera ilegal, las cuales terminan en manos del crimen organizado. La información, cabe destacar, incluye además cuáles son los fabricantes de las mismas, empresas que además han sido demandadas por autoridades mexicanas.

De acuerdo con el reporte oficial, esta información fue revelada debido a que el Tribunal de Distrito para el Norte de California, realizó la solicitud de información, lo que dio pie a obligar a la dependencia antes descrita para indicar además que, el 21 por ciento de las armas que entran al país fueron hechas por las siguientes empresas armeras:

Smith & Wesson

Colt

Glock

Beretta

Por si fuera poco, el reporte indica que el 63 por ciento de las armas que han ingresado a México, además de las antes mencionadas, pertenecen a uno de los 924 fabricantes de armamento identificado por la dependencia, mientras que del 16 por ciento restante no se tiene información puntual.

En ese sentido, la ATF ha identificado a los fabricantes de más de 133 mil armas recuperadas en México. Esta información fue proporcionada a través de diversas agencias militares y policiales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Del mismo modo, se identificaron fabricantes de cerca de 41 mil armas en Guatemala, El Salvador y Honduras, según lo dio a conocer la misma agencia.

Armas de fuego de diversos calibres han sido decomisadas en el territorio nacional. (Foto ilustrativa/Gobierno de Zacatecas)

En México, la Sedena desempeña un papel clave en la recuperación y contabilización de estas armas, y en colaboración con la ATF se busca determinar su origen para implementar medidas efectivas de control.

Cabe destacar que esta es la primera vez que se publica información de este tipo sobre las armas que han sido exportadas de manera ilegal no solo a México, sino también a otras naciones de Centroamérica entre 2015 y 2022, un reporte que hay que remarcar, fue publicado por John Lindsay-Poland quien forma parte del proyecto Stop US Arms to Mexico.

Este año fue el de más incautos

La agencia estadounidense informó que hasta ahora, en México se han incautado 158 mil 289 armas de fuego en el periodo antes mencionado; sin embargo, en 2022 fue cuando más se aseguraron llegando un total de 26 mil 433, al tiempo que el año de menor actividad fue el 2016 con un total de 14 mil 100 armas incautadas.

Sobre el ingreso ilegal de armas a México procedentes de Estados Unidos, se informó que las mismas se compran una a la vez por personas diferentes, actividad que ha sido denominada compra hormiga. Por poner un ejemplo, en el estado de Arizona, específicamente en el condado de Maricopa, durante el 2022, se adquirieron 942 armas de fuego a través de esa modalidad; sin embargo, hasta este momento solo se han rastreado a 874 personas relacionadas con ello.

El ingreso de armas de fuego se da a través de diversas modalidades. EFE/Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Cabe destacar que la Ley Bipartidista de Comunidades Segura es una legislación aprobada en el país actualmente gobernado por Joe Biden y la cual tiene como objetivo abordar varios aspectos relacionados con la seguridad pública. Esta ley incluye medidas para reforzar el control de armas de fuego, apoyar la salud mental, y mejorar la seguridad en las escuelas y comunidades.

Entre sus principales disposiciones se encuentran:

Control de armas de fuego: Introduce verificaciones más rigurosas de antecedentes para compradores jóvenes y amplía la revisión de antecedentes para personas con antecedentes judiciales preocupantes.

Salud mental: Proporciona recursos adicionales para servicios de salud mental, incluyendo fondos para programas comunitarios y escuelas que se centran en la prevención y tratamiento de enfermedades mentales.

Seguridad escolar: Establece financiamiento para mejorar la seguridad en las escuelas, incluyendo la formación de personal escolar y la implementación de programas de intervención temprana.

Violencia doméstica: Refuerza las restricciones para que personas condenadas por delitos de violencia doméstica no puedan acceder a armas de fuego.

Intervención en crisis: Apoya la creación y expansión de programas estatales de intervención en crisis para evitar que personas que presentan un peligro inminente para sí mismas o para otros puedan adquirir armas de fuego.

“Como resultado, ya hemos visto reducción en cifra de armas ilegales que entran, y continuamos trabajando estrechamente con el gobierno de México para ayudar a hacer de América del Norte la región más segura y próspera del mundo”, declaró la Embajada de Estados Unidos en México tras reconocer los datos divulgados por el proyecto Stop US Arms to Mexico.