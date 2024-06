¿Cómo se verían los hijos de Christian Nodal y Ángela Aguilar? Según la inteligencia artificial |FOTOS

Christian Nodal tiene 25 años; Ángela Aguilar cumplirá 21 en octubre de este año. (IG: @angela_aguilar_ // @nodal // @vengalaalegria)

El romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha visto opacado por las críticas, señalamientos, burlas y rumores que usuarios de redes sociales han lanzado en su contra. Entre las múltiples publicaciones que circulan en internet sobre esta relación amorosa, comenzaron a correr especulaciones sobre una supuesta boda en Italia y un presunto embarazo.

Fue la periodista de espectáculos, Flor Rubio, quien tocó el tema en una transmisión en vivo del programa ‘Venga la Alegría’:

“Si efectivamente la boda se llevó a cabo, es demasiado pronto para que esto ocurriera (...) Yo hablé con Maxine Woodside (periodista de espectáculos) el viernes y la fuente que le dijo que se casaron, también le dijo que están esperando un bebé, entonces es durísimo“.

El maquillista compartió las imágenes que se viralizaron (Ig stefano.comelli)

Ricardo Cásares comentó: “Si se casaron a esta velocidad y esta es una especulación mía, por supuesto; si se casaron a los 15 días de retomar una relación, es porque ya está embarazada”.

Los rumores surgieron después de que un maquillista italiano especialista en novias presumió, en su cuenta oficial de Instagram, el maquillaje que le realizó a la ‘Señora Ángela Aguilar’ a principios de junio.

No obstante, la intérprete de ‘Mis amigas las flores’, desmintió las especulaciones en una entrevista que concedió días después para la revista Quién: “No me cases, reina, todavía por favor. Luego me caso”.

Inti celebrará su primer año en septiembre de este 2024. (@speedynodal, Instagram).

¿Cómo lucirían los hijos de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

El rumor sobre un presunto embarazo desató nuevas críticas en contra de los enamorados, pues varios usuarios de redes sociales consideran que van ‘demasiado rápido’ en su relación.

Fue bajo este contexto que la producción del programa ‘Venga la Alegría’ utilizó una herramienta de Inteligencia Artificial para saber cómo lucirían los hijos de los cantantes y el resultado sorprendió a los internautas, pues aseguran que los bebés no se parecerían a Inti, la hija que Nodal tuvo con su expareja Cazzu.

“La niña salió más rápida que mercado libre”. “Pa lo que va durar con Nodal”. “La mera neta, si se salvó Belinda”. “Está más bonita Inti”. “Sí se parecen a Nodal”. “Él tiene una bebé que lucirá sin la presencia de su padre”, fueron algunas reacciones.

(IG: @vengalaalegria)

Hasta el momento, ninguno de los cantantes han reaccionado públicamente a estas imágenes de IA que se viralizaron en redes sociales. Cabe recordar que Christian Nodal confesó, en una entrevista que concedió para ‘Noche de Luz’ antes de terminar con Cazzu, confesó que no tenía contemplado convertirse en padre a sus 24 años.