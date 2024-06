Quién es Sanjuana Maldonado, la mujer que pasó 15 años en la cárcel por un crimen que no cometió

Luego de haber sido condenada a 30 años de prisión por un crimen que no cometió, Sanjuana Maldonado finalmente obtuvo su libertad. Crédito: X@DGPRSSLP

Sanjuana Maldonado fue recluida en el año 2009 en el Centro de Reinserción Social de “El Xolol”, ubicado en el municipio de Tancanhuitz en San Luis Potosí. En aquel año fue acusada por secuestro agravado luego de ser engañada y forzada por su expareja para cobrar un dinero, el cual sería proveniente de un presunto secuestro.

Con tan solo 21 años de edad, Sanjuana fue arrestada y, posteriormente, sentenciada a 30 años de prisión. La detención se llevó a cabo en 2009 cuando la mujer fue capturada junto con otros individuos en un operativo de la Policía Federal Preventiva.

Maldonado afirma que no tenía conocimiento del origen de los fondos que intentó cobrar por iniciativa de su expareja y que incluso se resistió a retirarlos debido a que le causaba desconfianza la situación; sin embargo, fue detenida en compañía del hombre durante un operativo en el que fue trasladada a la Ciudad de México para ser procesada.

Luego de pasar 15 años recluida y en búsqueda de que le fuera otorgada su libertad, Sanjuana Maldonado obtuvo el indulto de los diputados del Congreso de San Luis Potosí que ordenó su libertad de forma inmediata.

Por lo anterior, este 20 de junio Maldonado finalmente fue liberada luego de cuatro meses en los que el Congreso local recibió la solicitud de indulto y durante los que no emitieron respuesta. Fue hasta este día que en sesión ordinaria se votó el dictamen a favor de su liberación con 25 votos, 0 en contra y 0 abstenciones.

Medios reportan que tras quedar libre, Sanjuana Maldonado viajará al municipio de Matehuala para reencontrarse con su familia y sus dos hijos.

15 años de la búsqueda de justicia

Sanjuana Maldonado permaneció durante quince años en prisión al ser acusada de secuestro agravado luego de cobrar el dinero que su esposo le obligó retirar en un cajero automático.

En los juicios que se realizaron para determinar su culpabilidad no se presentaron pruebas contundentes en su contra. En el espacio “Un Capítulo de Penitencia”, Sanjuana Maldonado compartió detalles sobre su detención y procesamiento.

La mujer aseguró que durante la audiencia en el Ministerio Público respondió los cuestionamientos de las autoridades sobre su relación con los otros detenidos, alegando que no tenía ninguna implicación en el delito que se le atribuía.

Sin embargo, señaló que su testimonio no fue suficiente para que el proceso en su contra fuera detenido y, de manera eventual, culminó en su sentencia por secuestro agravado.

Uno de los puntos más conflictivos del caso es la falta de evidencia sólida en su contra en relación a las acusaciones que se le atribuyeron. Según Maldonado no se presentaron víctimas para identificarla, y según sus abogados, no hubo testimonios que pudieran corroborar su participación en los hechos delictivos que se le atribuyeron.

Diversas instancias legales y organizaciones no gubernamentales lucharon durante sus años detenida para que fuera liberada al no participar en los hechos delictivos de los que la acusaron. Su caso también destaca por las irregularidades procesales, como lo fue la usencia de defensores adecuados durante varias fases del proceso y la falta de pruebas contundentes, ya que asegura se trató de una denuncia anónima que no fue investigada de manera correcta.