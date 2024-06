Qué pasará con el maíz transgénico en el gobierno de Sheinbaum, Julio Berdegué lo explica

El funcionario habló del maíz transgénico (Cuartoscuro)

La candidata electa a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció a Julio Berdegué Sacristán como el próximo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), esto a partir del 1º de octubre que inicie la nueva administración del Ejecutivo Federal

Al término de la conferencia de prensa donde se anunciaron los nuevos nombramientos, el exintegrante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) habló con los medios de comunicación sobre su nueva encomienda y, especialmente, sobre el maíz transgénico.

De acuerdo a lo que explicó el próximo funcionario, en el nuevo gobierno federal se seguirá la línea que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre no permitir el maíz transgénico, pues detalló que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México también apuesta por un país donde este producto no sea para el consumo humano.

Asimismo, explicó que se seguirá postergando la entrada en vigor del decreto hasta que no exista una alternativa real a los químicos que actualmente se utilizan, por lo que también se negará la importación del maíz transgénico.

“La doctora ha sido clarísima que México tendrá la política de no permitir ningún tipo de maíz transgénico en el territorio nacional y de que no queremos la importación de maíz transgénico para consumo humano (...) nosotros respaldamos la decisión adoptada por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador de postergar la entrada en vigor del decreto, hasta en tanto no exista una alternativa real”, expresó el jueves 20 de junio.

El próximo funcionario explicó qué significa su nuevo cargo (X/@XimenaHinojosa)

“Tenemos que hacer una transición ambiental y climática”

Debido a lo anterior, Berdegué Sacristán aceptó que México, así como otros países en el mundo, tiene un desafío de enfrentar los efectos del cambio climático, por lo que aceptó que se debe de trabajar en una transformación de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura.

“Tenemos, como todos los países del mundo, México tiene que hacer un enorme esfuerzo por ponernos a la altura del gigantesco desafío que es el cambio climático. Hoy ya nos golpeó con la sequía, mañana van a ser las inundaciones, las olas de calor, esto implica una transformación muy profunda de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la acuicultura“, continuó.

Julio Berdegué fue nombrado como parte del gabinete de Claudia Sheinbaum (FAO/Max Valencia)

Julio Berdegué agradeció su nuevo nombramiento

Por otro lado, el licenciado en Agronomía por la Universidad de Arizona agradeció a Sheinbaum Pardo la confianza que le brindó para formar parte de su gabinete legal y sentenció que es consciente de que se deben de cumplir con las exigencias del pueblo de México, mismo que salió a votar masivamente por el proyecto de la Cuarta Transformación.

“En primer lugar, agradecer la enorme confianza que esto implica. En segundo lugar, como dijo la presidenta electa, pues cumplir con las esperanzas que están expresadas en la votación enorme del pueblo de México a favor de la Cuarta Transformación, que no solo es un mandato, sino que también es una exigencia estar a la altura de esa gigantesca ola de esperanza”, puntualizó.