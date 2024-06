Patricio Borghetti interrumpe playback de JNS en Venga la alegría; así fue el incómodo momento

JNS fue interrumpido en plena interpretación al aire (Foto: Recorte)

El conductor Patricio Borghetti incurrió en un error durante el programa Venga la alegría, al interrumpir la presentación de la agrupación JNS mientras interpretaban su nuevo sencillo Europa. Este incidente puso en evidencia el uso de playback por parte del grupo.

El hecho ocurrió el 19 de junio, cuando el grupo pop actualmente integrado por Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López asistió al programa matutino de TV Azteca para promocionar su canción Europa.

Este tema es su lanzamiento más reciente tras la salida de Karla Díaz, quien se retiró del grupo para enfocarse en convertirse en mamá junto a su esposo Danny Dayz.

JNS sufrió la salida de Karla Díaz en febrero de este 2024 (Instagram/@grupojns)

Mientras las cantantes ejecutaban su interpretación, Patricio Borghetti entró al set antes de que la pista musical finalizara, lo que obligó a las integrantes a saludarlo y responder sus preguntas mientras la música continuaba sonando de fondo.

Momentos después del incidente, se pudo observar a Regina Murguía mirando con sorpresa a Angie Taddei, evidenciando la incomodidad del momento.

A pesar del intento de las cantantes y del propio Borghetti por disimular lo ocurrido, la interrupción se convirtió en un tema de conversación entre los usuarios de las redes sociales, quienes comentaron ampliamente sobre el incidente.

Este error de sincronización dejó claro que la actuación no era en vivo, y por el contrario, las integrantes del 90′s Pop Tour hacen playback.

Patricio Borghetti interrumpió al grupo en VLA Crédito: TV Azteca

La situación se tornó evidente para el público y generó diversas reacciones en redes sociales.

Algunos espectadores agradecieron la interrupción, mientras otros criticaron el uso de playback por parte de JNS.

“Así o más evidente que no cantan en vivo”, “Tantita madre, está bien que no entonen pero tampoco sean descaradas”, “Pónganse de acuerdo antes de quedar en ridículo a nivel nacional”, “Shot cada vez que Pato Borghetti la cague en VLA”, “Ese Borghetti no da una y siempre la riega al aire”, “Quién diría que las Jeans no saben cantar”, “Se pusieron todas nerviosas y no pudieron disimular”, son algunos comentarios que se leen al respecto en las redes sociales.

El conductor ha sido blanco de burlas en distintas ocasiones (Foto: Instagram @patoborghetti)

JNS sin Karla Díaz

Fue durante la noche del 29 de febrero de este 2024 cuando el grupo intérprete de temas como Enferma de amor y Pepe lanzó un video-comunicado en el que se dio a conocer la salida de Karla Díaz, quien formó parte de la banda por dos décadas.

“Hoy tomé la decisión de retirarme del grupo. Una situación difícil, me costó literal un año tomar esta gran decisión. Está siendo muy difícil hacer este video porque nunca me imaginé llegar a este punto”, dijo la conductora de Pinky Promise.

Karla Díaz salió de JNS para darle prioridad a su proyecto de convertirse en madre (Foto: Instagram)

“Es momento de pensar en mí, de tomar esta decisión de formar una familia (…) me toca pensar en esto y me toca decidir. Como saben, todos los escenarios, los shows, las giras, es bastante padre, pero también es al mismo tiempo demandante. No he logrado ser mamá y es un anhelo que tenemos mi marido y yo”, explicó Díaz sobre el motivo de su salida del grupo pop.