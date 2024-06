Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía da mensaje de agradecimiento a Sheinbaum; “El objetivo es cumplir con el pueblo”

Mensaje de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum

En el marco de la designación de los seis primeros secretarios que serán parte del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el nuevo titular de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón dio un mensaje a nombre de todos ellos.

Mensaje de Ebrard

Con su permiso señora presidenta electa; compañeras y compañeros del próximo gabinete; distinguidas, distinguidos señores invitados; señoras y señores de los medios de comunicación.

Es un honor, un privilegio estar aquí, gracias por su confianza doctora Claudia Sheinbaum, vamos a dedicarnos con todo empeño, dedicación, compromiso a cumplir lo objetivos que ha animado el voto de México: Consolidar la Cuarta Transformación, construir el segundo piso en la nueva realidad que vamos a enfrentar en el mundo y en las condiciones que vamos a encarar porque vivimos en un mundo más proteccionista, hasta cierto punto más inestable, y la encomienda es sortear esas aguas procelosas con todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas para tener éxito, para cumplir con ese mandato del pueblo de México.

En el caso de su servidor que estará en la Secretaría de Economía, la instrucción principal, la orientación principal, el compromiso, es que la prosperidad compartida que plantea la doctora Sheinbaum tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto.

México tiene muchas condiciones a favor hoy en el mundo. La primera, tenemos, la Cuarta Transformación, los mejores resultados económicos desde hace medio siglo, se dice rápido, los mejores resultados económicos del país en los últimos 50 o 60 años.

Tenemos por otro lado todos los acuerdo comerciales que tenemos, el crecimiento de México como socio principal de los Estados Unidos de América, vendrá la renovación del tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, otra de las tareas que deberemos conducir, para cumplir las instrucciones de la doctora Sheinbaum.

Entonces, todo esto que les acabo de referir da condiciones muy favorables para nuestro país, entonces traducirlas en bienestar, en una prosperidad compartida, esa es la tarea que tenemos por delante, estaremos al cien por ciento para cumplir esa encomienda que le ha dado el pueblo de México.

Celebro el día de hoy que hayamos sido invitadas, invitados, muchas gracias por su confianza, vamos a cumplir y siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México.

Nuevas designaciones

Juan Ramón de la Fuente - Secretaría de Relaciones Exteriores.

Marcelo Ebrard - Secretaría de Economía.

Ernestina Godoy - Consejera Jurídica de la Presidencia.

Alicia Bárcena - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Rosaura Ruiz - Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Julio Berdegué - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Reacción

“Un honor formar parte del equipo de la Dra Claudia Sheinbaum que construirá el segundo piso de la 4T en los próximos seis años . Agradezco la confianza. Cumpliré esta nueva misión en favor de México con toda dedicación, empeño y lealtad”, posteó y reiteró el próximo titular de Economía en su cuenta de X.

