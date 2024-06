Gustavo Adolfo Infante EXPLOTA contra Pepe Aguilar por evitar hablar sobre Ángela y Nodal: “No caes bien”

(Instagram)

Pepe Aguilar causó sensación en días pasados, pues después de la fuerte controversia entre Nodal y Ángela Aguilar, el cantante hizo una transmisión en vivo supuestamente para posicionarse al respecto, pero al final no dijo nada sobre el tema.

Ante la decepción de fans y haters que esperaban un posicionamiento, días después, el cantante de Por mujeres como tú volvió a lanzar otro video, pero una vez más trolleó a quienes esperaban que dijera algo sobre el noviazgo de su hija.

Ahora, Gustavo Adolfo Infante no dudó en dar su opinión al respecto y arremetió en contra del famoso de Jaripeo Sin Fronteras.

¿Qué dijo de Pepe Aguilar?

Fue durante una emisión del programa De primera mano, donde Gustavo Adolfo Infante recordó las diversas bromas que Pepe Aguilar ha hecho recientemente a periodistas y usuarios en redes sociales.

Así es su relación tras el escándalo. (@pepeaguilar_oficial)

“Yo creo que Derbez y Jimmy Fallon deben estar temblando ante la posibilidad de que Pepe Aguilar con esa simpatía natural y que tan bien que cae, se vaya a lanzar. No caes bien, no caes bien”, dijo de forma contundente.

Su compañero, Lalo Carrillo, también coincidió con él y ahondó en que la ligereza con la que el cantante se tomaba la situación no sería la mejor desde su perspectiva: “Pues la comedia se tiene o no, ¿no? Y él no la tiene porque no fue chistoso (…) Esto va más allá de un chisme de vecindad o va más allá de cualquier cosa cuando están afectando tan directamente a tu hija, tendrías que salir a defenderla”.

Pepe Aguilar trollea a las redes sociales

En el último video que Pepe subió a su cuenta de Instagram se le puede observar sentado y señalando que hablará de algo de mucha relevancia.

“Sé que ha causado mucha controversia, el live que saqué porque se me cortó. Anduve mucho tiempo en Japón, entonces llegué y que se corta. Ahora ya les va lo que les quería decir...” comenzó y después soltó:

El famoso lanzó contundente video Crédito: Instagram/pepeaguilar_oficial

“Yo tengo que regresar a Japón y lo quería compartir con ustedes porque es profundo y sé que lo van a entender. Esa es una de las noticias y tengo más, espero no se haya cortado en esta ocasión, la siguiente vez les digo más. Gracias”.

Esto generó una ola de comentarios en redes, pues varios internautas coincidieron en que el video fue una buena manera de ‘parar los chismes’ y otros más se molestaron.