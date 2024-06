Sheinbaum promete recorte al gasto público en 2025; iniciará sus obras estratégicas hasta 2026

Claudia Sheinbaum tuvo su primera reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). FOTO: CCE

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que durante su primer año de gobierno (2025) el déficit fiscal descenderá a 3.5% y que será hasta 2026 cuando impulse los proyectos de infraestructura estratégicos para su gobierno.

La próxima presidenta de México informó, además, que prevé presentar durante la primera semana de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 ante la Cámara de Diputados.

“Ya estamos trabajando en el presupuesto del 2025. Vamos a reducir el déficit y nos va a permitir la planeación de las obras estratégicas a partir del 2026″, explicó durante su primera reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que reúne al sector empresarial responsable de la generación del 80 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Quien se convertirá en la primera mujer presidenta del país aseguró que ya delinean el presupuesto de gasto de su primer año de administración, que deberá entregar a más tardar la primera quincena de noviembre próximo.

Esto luego que por la mañana el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia mañanera que su administración no comprometerá recursos públicos más allá de este año.

En este sentido, Claudia Sheinbaum aseguró que el gasto programado será “muy responsable” y anticipó que buscarán reducir el déficit fiscal en el país, del 5.5% actual a un rango de entre 3.3 % y 3.5 %.

También señaló que no habrá aumentos al precio de la gasolina y la luz eléctrica, que no se condonarán impuestos a grandes contribuyentes, continuará el combate a la evasión fiscal y un equilibrio razonable entre la deuda y el PIB.

“Estamos haciendo inclusive mayores ajustes, que no tienen que ver con los ajustes del pasado, de disminución de recursos para la educación o la salud, sino ajustes de los gastos operativos del Gobierno”, detalló la futura presidenta.

La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un primer encuentro con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Por otro lado, adelantó que este ejercicio de control fiscal en 2025 permitirá a su próxima Administración impulsar sus propios proyectos estratégicos en materia de infraestructura hacia 2026.

Por último, señaló que los indicadores macroeconómicos del país se mantendrán estables y aseguró que se continuará con una política de finanzas públicas sanas.

CCE pide trabajar en unidad con el gobierno federal

Por su parte, el CCE, comandado por Francisco Cervantes Díaz, señaló la necesidad de construir una relación sustentada en la confianza en el gobierno, la certidumbre del futuro y la unidad de todos los mexicanos.

De acuerdo con el sector empresarial, la reunión con la virtual presidenta electa tuvo como objetivo dialogar sobre el futuro del país, los retos y acciones para continuar promoviendo la confianza y certidumbre, así como la unidad para fomentar el desarrollo de México.

Claudia Sheinbaum, insistió este miércoles ante los empresarios que no busca el poder absoluto, en medio de la incertidumbre que ha generado la polémica reforma al Poder Judicial por suponer riesgos a los contrapesos.

“De ninguna manera esta reforma (judicial) va a representar autoritarismo, una concentración del poder. Ese no es el objetivo”, aseguró en su primera reunión con el sector privado desde su triunfo en los comicios del 2 de junio.

Sheinbaum argumentó que la reforma que busca elegir por voto popular al Poder Judicial dotará a los jueces, magistrados y ministros en el país de mayor autonomía.

“El objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía, inclusive y que tenga la posibilidad, pues de representar realmente un poder judicial que procure la Justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen”, comentó.

La presidenta electa detalló que la voluntad de la mayoría expresada en las urnas el pasado 2 de junio debe respetarse.

“Pero eso no quiere decir que no haya diálogo y tampoco quiere decir que eso significa concentración del poder, ni mucho menos. No es de ninguna manera el objetivo”, insistió.