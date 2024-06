Rusa en México revela cuál es el truco para conseguir una novia de su país

La joven rusa asegura la perseverancia es clave para conquistar corazones de chicas de su nación crédito: Tiktok/xenia.reina.mx

En México hay cada vez más personas extranjeras que se enamoran de nuestro país a tal punto que deciden mudarse para siempre. Y es que encuentran en la comida, el clima o la amabilidad de las personas mexicanas suficientes cosas positivas como para dar un paso tan drástico en su vida.

Una joven rusa que vive en México encontró en redes sociales la plataforma perfecta para hablar de las diferencias culturales que hay entre ambas naciones. Xenia Reina tiene ya muchos seguidores en su cuenta de TikTok y los videos que comparte son cada vez más interesantes.

Habla de todo, pero se especializa en las relaciones de pareja, el amor y la forma en la que rusas y mexicanos se relacionan sentimentalmente. Recientemente, la joven contó cuál es el truco para que una mujer de su país se fije en un hombre.

Y es que son muchos los hombres mexicanos interesados en conquistar el corazón de mujeres de otro país. En el caso de Rusia, Xenia asegura que hay una serie de reglas que sí o sí darán mucho puntos a los conquistadores:

La joven explicó cómo conquistar a una rusa crédito: Tiktok/xenia.reina.mx

“Si de verdad quieres conseguir novia rusa te debes acercar a las chicas y decirles ‘¿cómo estás? te invito una bebida’, no proponerle matrimonio desde la primera plática porque si lo haces las chicas no te van a tomar en serio y no van querer entrar en contacto contigo”, aseguró la joven.

Del mismo modo, la joven llamó a la perseverancia, explicando que por las costumbres rusas muchas veces las mujeres esperan insistencia por parte de los hombres: “Y no tengas miedo si te dice que no, en nuestro país se considera de buen gusto decirle a un hombre que no 3 veces antes de aceptar salir con él”.

Finalmente, la joven mandó buena suerte a los hombres mexicanos que quieren conquistar a una chica de su país: “Así que cero miedo, mucha valentía y ya vas a tener tu novia rusa”.

De esta manera, Xenia Reina ilustra lo tradicional que aún son las prácticas de cortejo en rincones tan alejados de nuestro país como lo es Rusia.

Estas son las diferencias de cultura y tradiciones entre Rusia y México

FOTO DE ARCHIVO. El Kremlin y la catedral de San Basilio en Moscú, Rusia. 7 de diciembre de 2023. REUTERS/Maxim Shemetov

Arte y Literatura:

Rusia : Famosa por su literatura clásica con autores como Tolstói, Dostoyevski y Pushkin. El teatro y el ballet, como el Ballet Bolshói, también tienen una gran relevancia cultural.

México: Destaca en la literatura con figuras como Octavio Paz y Juan Rulfo. En el arte, el muralismo de Diego Rivera y Frida Kahlo y las tradiciones artísticas indígenas son muy valoradas.

Gastronomía:

Rusia : La comida rusa incluye platos como el borsch (sopa de remolacha), el blini (crepas) y el pelmeni (dumplings). Las bebidas tradicionales incluyen el vodka.

México: Su cocina es conocida por su variedad y sabor, con platos emblemáticos como los tacos, el mole y las enchiladas. El mezcal y el tequila son bebidas representativas.

Fiestas y Celebraciones:

Rusia : Celebra la Navidad Ortodoxa el 7 de enero y el Día de la Victoria el 9 de mayo. El Año Nuevo es una de las festividades más importantes, celebrada con grandes cenas y decoraciones.

México: Celebra el Día de los Muertos en noviembre, una festividad que honra a los difuntos con altares y ofrendas. El 16 de septiembre es el Día de la Independencia, marcado por el Grito de Dolores.

Música y Danza:

Rusia : La música clásica, con compositores como Tchaikovsky y Rachmaninov, y las danzas clásicas como el ballet son muy importantes.

México: La música mariachi, ranchera y norteña son fundamentales en la cultura mexicana. El baile folclórico es una forma común de expresar las tradiciones regionales.

Religión:

Rusia : Predomina la Iglesia Ortodoxa Rusa, con ceremonias y festividades religiosas que siguen el calendario juliano.

México: Principalmente católico, con fiestas religiosas profundamente arraigadas como la Semana Santa y la Virgen de Guadalupe.

Vestimenta Tradicional:

Rusia : La vestimenta tradicional incluye el sarafan para las mujeres y el kosovorotka para los hombres, especialmente en regiones rurales y durante festividades.

México: Ropa tradicional como el huipil y el rebozo para las mujeres, y el traje de charro para los hombres, especialmente en celebraciones y fiestas.

Idioma:

Rusia : El idioma oficial es el ruso, que utiliza el alfabeto cirílico.

México: El idioma oficial es el español, aunque se hablan muchas lenguas indígenas como el náhuatl y el maya.

Estas diferencias reflejan la riqueza y diversidad de las tradiciones culturales de ambos países, cada uno con su propio conjunto único de costumbres y valores.