“No me interesó estar ahí”; Paul Stanley revela qué pasó el día que Mario Bezares visitó ‘Hoy’

Paul Stanley habló sobre el incómodo encuentro que tuvo con Mario Bezares en el programa "Hoy". (@paulstanleyd, @programahoy)

Mario Bezares estuvo recientemente como invitado especial en el programa Hoy debido a su participación en la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos México. Esta aparición generó controversia, ya que Paul Stanley, hijo del fallecido Paco Stanley, decidió ausentarse del foro para evitar un encuentro con el excompañero de su padre.

El momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde se volvió tema de conversación en tiempo real. Al respecto, en una entrevista para el programa De Primera Mano, Mario Bezares confirmó que no vio a Paul Stanley durante su visita al programa matutino. “Había pocas personas en el estudio, me concreté a hacer mi promoción. Cada quien, le dejé un abrazo fraternal, no lo pude ver”, declaró Bezares.

Mario Bezares asistió al programa "Hoy" debido a su participación en la segunda temporada del reality show "LCDLFM 2". Foto: La Casa de los Famosos

Paul Stanley rompe el silencio

Paul Stanley fue abordado por el reportero Edén Dorantes a las afueras de Televisa, donde finalmente explicó las razones detrás de su decisión de no estar presente mientras Mario Bezares era entrevistado en Hoy. Al principio, Stanley intentó evadir la pregunta, pero luego expresó su postura con claridad.

“No sabes, no me interesó la neta y bueno, yo respeto los proyectos de la empresa, ahora sí de donde como”, comentó Stanley, subrayando su respeto por los proyectos de la televisora en la que ha trabajado durante varios años.

Stanley aclaró que no ver a Mario Bezares fue una decisión personal, motivada por el deseo de no reavivar emociones dolorosas del pasado.

“Bueno, cada quien por su lado, y se llevó a cabo la entrevista y ya… Fue una decisión personal, la verdad es que no me interesó estar ahí. Es mover muchas emociones… pues es que ya después de tanto tiempo, lo que menos quieres es regresar a lo mismo. Yo estoy ahorita ya en otra etapa de mi vida, que es lo más importante en mi vida”, explicó Stanley.

Hace años, Paul Stanley declaró que en el funeral de su padre, Mario Bezares le ofreció apoyo, pero el presentador le dio un número telefónico falso. Esta acción nunca fue perdonada por el conductor de "Hoy". (Foto: Instagram)

Así surgió la enemistad entre Paul y Bezares

El vínculo entre Paul Stanley y Mario Bezares tiene raíces profundas y dolorosas. Bezares fue compañero de Paco Stanley en el programa Pácatelas y estuvo involucrado en el escándalo que rodeó el asesinato de Paco en 1999. Aunque Bezares fue absuelto de cualquier implicación en el crimen, el evento dejó cicatrices emocionales en la familia Stanley. Paul Stanley, quien ha forjado una exitosa carrera en la televisión mexicana, ha sido cauteloso al abordar públicamente temas relacionados con la trágica muerte de su padre.

La aparición de Bezares en ‘Hoy’

La presencia de Mario Bezares en el programa Hoy no pasó desapercibida para la audiencia ni para los medios de comunicación. Bezares, quien ahora se prepara para su participación en La Casa de los Famosos México, utilizó su aparición para promocionar su nuevo proyecto, mientras los rumores sobre su posible encuentro con Paul Stanley se intensificaban.

La ausencia de Paul Stanley en el foro de Hoy y su posterior explicación han generado diversas reacciones en redes sociales. Muchos seguidores expresaron su apoyo a Stanley, destacando la importancia de respetar sus decisiones personales y emocionales. Otros, en cambio, mostraron curiosidad por un posible encuentro futuro entre ambos personajes.

Paul Stanley ha dejado claro que su decisión de no encontrarse con Mario Bezares fue profundamente personal y emocional. Respetuoso de los proyectos de la televisora, Stanley prefirió evitar reavivar sentimientos del pasado y centrarse en su presente y futuro.

Paul Stanley ha vuelto a enfrentar la polémica luego del estreno de la serie "¿Quién lo Mató?", ficción que aborda versiones no oficiales del crimen de paco Stanley. Fotos: Pirme Video, @paulstanleyd