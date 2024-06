De qué está enferma Yolanda Andrade y por qué fue hospitalizada

La presentadora de "Montse & Joe" ha atravesado diversos problemas de salud desde 2023. Foto: Vibra Radio Sinaloa, YT

Los complicados problemas de salud de Yolanda Andrade, actriz y productora mexicana, comenzaron desde abril de 2023, cuando se dio a conocer que fue hospitalizada por un aneurisma en el cerebro, lo que terminó por ocasionarle problemas en uno de sus ojos.

Desde ese momento, su salud ha estado en un constante sube y baja, lo que se ha visto reflejado en el programa Montse & Joe, en donde preocupó a sus seguidores luego de aparecer con un pizarrón en mano para poder comunicarse.

Por medio de un video en Instagram, la presentadora agradeció todo el apoyo que le han brindado desde que iniciaron sus problemas de salud en 2023 Crédito: Instagram: yolandaamor

Días después de la emisión, la originaría de Culiacán, Sinaloa volvió a sus redes sociales para agradecer todo el apoyo y cariño que le han brindado. Pese a que no reveló detalles específicos sobre lo que había atravesado en días pasados, en el clip se observa que está sentada en una silla de ruedas, lo que aún mantiene preocupados a sus seguidores.

“UNA PAUSA OBLIGADA: Gracias por pensar en mi positivamente. Fueron días difíciles, pero con mucha gratitud. Soy muy afortunada”, escribió vía Instagram.

Y agregó: Gracias a mis doctores, enfermeras, mi camillero inolvidable Maximiliano, y en especial a unos amigos míos que amo. Una oración por todos los enfermos y familiares. Gracias, mi amor y agradecimiento eterno”.

¿Por qué fue hospitalizada Yolanda Andrade?

La salud de Yolanda Andrade, conocida por su trabajo como conductora en programas de televisión como Mojoe y Netas Divinas, sigue siendo tema en el mundo de los espectáculos, más después de que se presentó en Montse & Joe con un pizarrón blanco en mano para escribir lo que quería decir.

Antes de arrancar con el programa, su compañera Montserrat Oliver aclaró su amiga no podría hablar debido a que su garganta estaba débil. “Yolanda ahora vino con muy pocas palabras, me van a tener que aguantar a mí porque voy a ser su intérprete. Resulta que está afónica y no puede hablar, pero mira, te pusieron un pizarrón”, mencionó Oliver.

Así se comunicó Yolanda Andrade. Foto: Unicable

A lo largo de la emisión, se observó a la presentadora interactuar con los invitados por medio del pizarrón, sin embargo, fueron ellos quienes enfatizaron que se sentía un vacio en el foro, ya que usualmente Yolanda es muy escandalosa. Tras estas declaraciones, la conductora confesó que “se sentía frustrada” por no poder desenvolverse como ella acostumbra.

Luego de ser hospitalizada para atender los problemas de salud en relación a su voz, Andrade reapareció en las redes sociales sin revelar detalles nuevos sobre su estado de salud, simplemente enfatizó que se había tratado de una “pausa obligatoria”.

Ante la publicación, sus seguidores han compartido muestras de afectó y preocupación: “Luz y bien”, “Te queremos”, “Dios te ayude y te recuperes bien”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en su Instagram.

Los problemas de salud que enfrentó Yolanda Andrade

Fue en 2023 cuando Yolanda Andrade comenzó a presentar diversos problemas de salud, pese a que existían algunos rumores sobre su estado, la presentadora decidió no hacer público lo que ocurría.

Yolanda Andrade compartió sus primeros problemas de salud en "Montse & Joe". (Captura de pantalla/YouTube)

Sin embargo, al ausentarse por algunas semanas de Montse & Joe, se supo que la presentadora estaba hospitalizada. Luego de estar internada, Andrade dijo a los medios: “Tengo un problema del ojo que no se ha quitado por el aneurisma que tengo acá (en la cabeza)”.

Meses después de su regreso al programa de Unicable, en abril se dio a conocer que había tenido una recaída, por lo que debía cubrirse el ojo a causa de la fotofobia que desarrollo. “Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de vedad que no me sentía bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz y no me siento bien”, confesó la conductora.