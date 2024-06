Bring Me The Horizon en México: precios oficiales y mapa para su concierto en la Explanda Azteca

(Facebook Bring Me The Horizon)

Bring Me The Horizon regresa a México el próximo 14 de diciembre, la banda de hardcore y rock alternativo llevará su gira Post Human: NeX GEn Tour por Latinoamérica y la Ciudad de México será una de las paradas obligatorias para los británicos.

El concierto se llevará a cabo en la Explanda del Estadio Azteca, ubicado en la entrada principal del recinto deportivo en la alcaldía Tlalpan.

La agrupación ldierada por Oliver Sykes, vendrán muy bien acompañados por cuatro grupos que se presentarán por primera vez en tierras mexicanas: la banda de metal Thrown, Spiritbox, la banda canadiense de metalcore conformada por la cantante Courtney LaPlante y su esposo el guitarrista Mike Stringer. El dúo es conocido por sus influencias de géneros diversos y sus complejas composiciones. Su álbum debut, Eternal Blue, fue lanzado en 2021.

BMTH regresará a México el 14 de diciembre de 2024.

Polaris, un grupo australiano de rock alternativo integrado por Jamie Hails como vocalista principal, Rick Schneider en la guitarra rítmica y coros. Jake Steinhauser en el bajo y coros y el baterista Daniel Furnari. Acerca de The Plot In You, la agrupación estadounidense de rock es originalmente un proyecto paralelo del exmiembro de Before Their Eyes, Landon Tewers, el grupo está compuesto por Tewers, el guitarrista Josh Childress, el bajista Ethan Yoder y el baterista Michael Cooper.

Boletos y precios para BMTH

Las entradas para Bring Me The Horizon en la Explanada del Estadio Azteca estarán disponibles a través de la boletera, Funticket. La venta para fans inicia el 20 de Junio a las 10:00 horas y la venta general a las 11:00 horas.

VIP Pit : 2, 700 pesos (sin cargos).

General A : 1, 900 pesos (sin cargos).

General B : 1, 300 pesos (sin cargos).

PCD: 1, 900 pesos (sin cargos).

El boleto VIP PIT incluye: baños, vista frontal, acceso exclusivo, plataforma elevada, servicio de meseros, bancos y periqueras, zona delimitada y mayor espacio.

La última vez que Bring Me The Horizon se presentó ante sus fans mexicanos fue en octubre de 2022, el inolvidable show se reaizo en el Palacio de los Deportes y también tuvieron invitados especiales como, Black Veil Brides, Ice Nine Kills y Motionless In White.