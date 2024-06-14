Vuelve el Nokia Lumia 920, ahora con Android, cámara de 108MP y bajo el nombre HMD Skyline

HMD Skyline promete cautivar a los amantes de la nostalgia tecnológica con su diseño que rinde homenaje al icónico Nokia Lumia 920. Foto: Xiaomiui

La nostalgia es lucrativa y, apegado a esta máxima, HMD Global ha resucitado a uno de los terminales más icónicos de Nokia, el Lumia 920. Este ‘Lázaro’ se presentará en julio próximo bajo el nombre de HMD Skyline y llegará con la promesa de resarcir el pecado que condenó a la empresa finlandesa al fracaso hace más de dos décadas, cuando se negaron a implementar Android como sistema operativo.

Las expectativas se han disparado desde que HMD insinuó sus planes meses atrás con enigmáticas imágenes, y ahora, las filtraciones revelan detalles emocionantes sobre lo que podría ser uno de los lanzamientos más esperados del año en el mundo de la tecnología móvil.

HMD Skyline buscará ocupar un sitio en la gama media

Bajo el nombre en clave HMD Skyline, este nuevo dispositivo promete cautivar a los amantes de la nostalgia tecnológica con su diseño que rinde homenaje al icónico Nokia Lumia 920. Gracias a imágenes filtradas por Xiaomiui, podemos vislumbrar una pantalla que, si bien sigue las tendencias del mercado, conserva la esencia del diseño característico de Fabula, herencia del Nokia N9.

Una de las principales incógnitas que rodean a este lanzamiento es la composición de su pantalla, así como la presencia de un conector jack de 3,5 mm para auriculares, características que aún no han sido confirmadas. Sin embargo, se espera que el HMD Skyline incluya características modernas como lector de huellas en pantalla y certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua.

Las especificaciones del HMD Skyline colocan al terminal en la competitiva gama media. Foto: @SujanTharu66

En cuanto a su rendimiento, las filtraciones sugieren que el HMD Skyline ofrecerá una configuración robusta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, situándolo en el segmento de gama media de la telefonía móvil.

La fecha de lanzamiento también ha sido objeto de especulación, y según las filtraciones, el HMD Skyline estará disponible para su compra a partir del miércoles 10 de julio en un minorista finlandés, lo que coincide con los rumores que circulan desde hace semanas.

Sin embargo, una de las sorpresas menos agradables ha sido el precio esperado del dispositivo. Aunque inicialmente se especulaba que el HMD Skyline tendría un costo de entre 427 y 470 dólares (unos 8,200 pesos mexicanos), las filtraciones proponen que su precio final será de 556 dólares. Esta cifra, si bien puede decepcionar a algunos fans, refleja el valor que HMD Global está dispuesto a atribuir a este renacimiento del HMD Skyline Nokia Lumia 920.

Según las filtraciones, el HMD Skyline estará disponible para su compra a partir del miércoles 10 de julio en un minorista finlandés. Foto: @SujanTharu66

Las razones de la estrepitosa caída de Nokia

Antes de la irrupción de iPhone y Android, Nokia era la empresa líder de la telefonía móvil. Registros históricos establecen que en 1999 la empresa finlandesa tuvo un beneficio operativo de 4000 millones de dólares. Sin embargo, no supo mantenerse en el trono y en la siguiente década tuvo una estrepitosa caída que derivó en una reestructuración.

Los motivos del fracaso de Nokia son muchos: falta de innovación en sus productos, el auge de las compañías chinas y enfocarse en el hardware. A los ojos de cualquier entusiasta de la tecnología, el mayor pecado de la empresa fue no ver el potencial de Android, como sí lo hicieron Samsung, Huawei y Motorola, marcas rivales que prosperaron mientras Nokia se extinguía.

En septiembre de 2012, Nokia lanzó oficialmente el modelo Lumia 920, un terminal que lo tenía todo, excepto lo fundamental, Android. El dispositivo se movía bajo Windows Phone, sistema operativo al que la empresa apostó sus fichas y perdió la partida. A mediados de la segunda década de los 2000, no solo Android maduró, también lo hizo iOS a pasos agigantados. En la actualidad, aunque Nokia corrigió sus errores y ha comenzado a lanzar dispositivos con ‘Android puro’, su margen de ventas es mucho menor en comparación con incluso a la época de los Lumia.

Aunque parece difícil ganar terreno, HMD Skyline estableció una estrategia que se basa en aprovechar los puntos fuertes de terminales clásicos de Nokia, pero con especificaciones acordes a los tiempos que corren. El camino no es fácil, pero no sería la primera empresa que aprende de sus errores para competir en el mercado. Al final, si lo consigue, el consumidor sale ganando.

En septiembre de 2012, Nokia lanzó oficialmente el modelo Lumia 920, un terminal que lo tenía todo, excepto lo fundamental, Android. Foto: Infobae 162