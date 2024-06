¿Quién es el alcalde de Macuspana, el municipio que vio nacer a AMLO y donde el CJNG acaba de anunciar su llegada?

Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra retoma sus funciones como alcalde un día después de un preocupante mensaje del CJNG en Macuspana. (Infobae/Anayeli Tapia)

Luego de haber ganado un curul como diputado federal electo en las elecciones del pasado 2 de junio, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra retomará este lunes su cargo como alcalde de Macuspana, el municipio de Tabasco que vio nacer al presidente Andrés Manuel López Obrador y que este fin de semana se ha convertido en territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que la mañana del domingo 9 de junio elementos de la Policía Municipal y del Ejército hallaron varios cadáveres en una cancha deportiva de la calle José María Morelos, cerca del kínder ‘Agustín Díaz del Castillo’. Los cuerpos estaban envueltos en sábanas y cinta adhesiva. Dos de las víctimas fueron decapitadas y las cabezas colocadas a un costado de los cuerpos.

Una narcomanta, firmada por un supuesto “comandante” del CJNG con el número 88, fue colgada en las rejas de la cancha. El mensaje proclamaba: “Ya estamos en Macuspana” e incluía amenazas contra aquellos que trabajen para un presunto criminal local conocido como ‘El Águila’ o ‘El Bolsa’. La manta también advertía que el CJNG enfrentaría a quienes se dediquen al secuestro y la extorsión en la zona.

El CJNG anunció su llegada al municipio con varios cuerpos regados. (Google Maps)

El lugar del hallazgo está ubicado aproximadamente a un kilómetro y medio del Ayuntamiento de Macuspana y de un destacamento de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil del estado.

A pesar de que hace unos días el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, sugirió que durante su administración pudo haber recibido informes sobre la presencia del CJNG en la entidad, el alcalde Julio Gutiérrez negó que el cártel de las cuatro letras esté presente en dicha región.

“(Hay una firma del CJNG), que me diga quién es el notario que conoce esa firma, al final de cuentas es propaganda, al final de cuentas puedes mencionar nombres, apodos, pero solo una investigación podría arrojar la veracidad de esos datos. Yo no podría confirmar, porque esas investigaciones están a cargo de la FGR y FGE y como una instancia municipal no tenemos acceso a esa información. Tenemos movimientos, fenómenos delictivos de delito común, tenemos detectadas banditas de roba celulares”, dijo en entrevista a un medio local.

¿Quién es Julio Gutiérrez?

Luego de recibir su constancia de mayoría que lo acredita como diputado federal electo por el distrito 01, Gutiérrez Bocanegra informó que se estará reintegrando a sus labores como presidente municipal luego de dejar hace cuatro meses de forma temporal a su secretario, Alberto Pinzón Herrera.

El diputado federal electo ha dicho que busca aprovechar el lapso que queda como presidente municipal antes de la entrega recepción que culmina el 4 de octubre con la entrada del nuevo alcalde electo, Gaspar Trinidad Díaz Falcón, quien también ganó la elección de forma arrasadora con un 58.82% de los votos, más de 25 puntos de diferencia de su contrincante más cercano.

Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra nació el 24 de abril de 1971 en Macuspana, Tabasco. Es hijo del abogado Julio César Gutiérrez Lomasto y de la señora Leyla Bocanegra Toca. Sobrino de los escritores Francisco y Gabriela Gutiérrez Lomasto. Tiene dos hermanas: Leyla Guadalupe y Teresita de Jesús.

Julio Gutiérrez Bocanegra culminará su gestión en octubre. (X/@juliogutierrezb)

Es licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública y maestro en Seguridad Pública. Desde 2014 es miembro fundador y consejero de Morena en Tabasco. Ha estado activamente involucrado en política junto a César Burelo, exdirigente estatal de Morena.

Gutiérrez Bocanegra ha desempeñado numerosos roles en la administración pública, incluyendo Subdelegado Regional de Programas Integrales para el Desarrollo en el Gobierno Federal; Subsecretario de Planeación y Evaluación Educativa en la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco; Secretario del H. Ayuntamiento de Macuspana (2010-2011).

Asimismo, ha sido presidente del Instituto de Vivienda de Macuspana (2010-2011); Coordinador de campaña del Dr. Alfonso Pérez Álvarez, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Macuspana, quien resultó ganador en 2009; Director de Enlace Municipal de la CADEM (2007-2009); Coordinador de Asesores del H. Ayuntamiento de Comalcalco (2004-2006).

El también locutor de radio fungió como Director de Planeación y Evaluación de la Subsecretaría de Transporte (2002-2003); Asesor del Subsecretario de Gobierno (2001); Coordinador de Asesores del H. Ayuntamiento de Comalcalco (1999-2000); Subdelegado de la Secretaría de Gobernación en Tabasco (1998); Encargado del Departamento Jurídico de la Procuraduría Agraria (1997); Coordinador de Asesores del Secretario de Fomento Industrial, Comercio y Turismo (SEFICOT) (1996); Director Técnico de SEFICOT (1995), y más cargos.

¿Qué cárteles operan en Tabasco?

El CJNG es una organización criminal con presencia en más de la mitad del territorio mexicano. Es liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' (Foto: Cuartoscuro)

Documentos filtrados por el grupo de activistas “Guacamaya” revelaron un informe del 19 de enero por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise) que indica que en Tabasco operan tres organizaciones criminales disputándose el control de la entidad: el CJNG, el Cártel del Noreste y Los Panteras.

Según el documento, el CJNG tiene presencia en un 63% del territorio estatal, liderado por Euler “N”, alias ‘El Comandante Rayo’. Villahermosa es su principal zona de operación, pero también extienden sus actividades a otros municipios.

En Huimanguillo se ha reportado la presencia de Felipe Mollinedo Montiel, alias ‘El Águila’, identificado como jefe de plaza del CJNG. Eleazar “N”, alias ‘El Comandante’, opera en Playas del Rosario, mientras Roger “N”, alias ‘El Profe’, controla Macuspana, Jalapa y Teapa.

El más reciente informe de AC Consultores señala que en municipios como Cárdenas y Huimanguillo también opera el Cártel del Golfo y una banda local llamada Grupo de Huachicoleros de Gerardo Ovando Jiménez, aunque se presume que solo se dedican al robo de combustible.