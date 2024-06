Luis Enrique Guzmán quería vender información privada de Alejandra Guzmán como pago a un reportero

Luis Enrique Guzmán intentó vender información de su hermana Alejandra al no poder pagar a un paparazzo (IG: luisenriquegp)

Luis Enrique Guzmán enfrenta un nuevo escándalo relacionado con supuestos intentos de vender información personal de su hermana, la cantante Alejandra Guzmán. Este incidente se suma a la disputa judicial que mantiene con Mayela Laguna sobre la paternidad biológica del pequeño Apolo ‘N’ desde hace un año.

El programa ‘De primera mano’ de Imagen Televisión, conducido por Gustavo Adolfo Infante, ‘El Lobo’, abordó estas nuevas acusaciones.

En el programa, un paparazzo conocido como ‘El Lobo’ reveló audios en los que Luis Enrique Guzmán afirma manipular su relación con la prensa y muestra resentimiento hacia sus hermanas Silvia y Alejandra Guzmán. Según estos audios, las acusa de tenerle envidia por ser “el hijo más chico y consentido”.

Guzmán afirmó sentirse el consentido y envidiado por sus hermanas Silvia y Alejandra (Foto: Instagram)

“Como sigo siendo el más chico, el consentido, pues mis hermanas siempre me han tirado. ¡Siempre! Desde que tengo uso de razón. Alejandra también”, se le escucha decir al hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

“Como yo era el único hombre, el más chiquito y el consentido, pues mis hermanas siempre ardieron. Todo el mundo en mi familia acaba haciendo como una rivalidad”

‘El Lobo’, miembro del canal de YouTube Kadri Paparazzi, mencionó que fue contratado por Luis Enrique Guzmán, pero luego este justificó no tener dinero, ofreciendo en su lugar información sobre su familia.

Luis Enrique Guzmán supuestamente contrató a "El Lobo" para pagar con información de su familia (Foto: Facebook/Silvia Pinal)

Luis Enrique Guzmán sospecha que asistente de Silvia Pinal le roba

Según ‘El Lobo’, Luis Enrique también lo quiso contratar como su “paparazzi personal” y para espiar a Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, debido a sospechas de robo.

“En algún momento él me pidió que le consiguiera un cerrajero (para revisar la oficina de Efigenia), cosa a la que no accedí, porque se quería meter a revisarle la oficina a Efigenia. Cuando acabé de hacerle la investigación y nos citamos para enseñarle lo que yo encontré me dijo que no tenía dinero”, explicó El Lobo.

Luis Enrique Guzmán mostró resentimientos hacia sus hermanas Silvia y Alejandra en audios (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

“Me dijo que iba a hablar con su hermana (Alejandra), que si por favor me cambiaba información de su hermana y con eso me pagaba”, dijo el reportero incógnito.

Además, Luis Enrique Guzmán mencionó en los audios que tiene la capacidad de influir en la cobertura mediática, afirmando que puede negociar notas con Paty Chapoy de acuerdo con sus intereses.

“En ese mismo audio se escucha cómo dice que él puede ir cuando quiera con la señora Pati Chapoy, que pone las cartas sobre la mesa y dice cómo manejar la nota. Así ha sido siempre y yo lo he visto en esa televisora”.