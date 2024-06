Luis Donaldo Colosio sí será senador por MC tras darle la vuelta al PRIAN en los cómputos distritales

El hijo del excandidato presidencial en el 94 agradeció a quienes votaron por él. (Facebook Luis Donaldo Colosio Riojas)

Ya terminaron los cómputos distritales en el Instituto Nacional Electoral (INE) y quedaron definidos los escaños que cada partido político tendrá en el Congreso de la Unión. En el caso de Nuevo León, hubo una reñida batalla por el segundo puesto -el primero ya era de Morena y sus aliados- y casi deja fuera al emecista Luis Donaldo Colosio Riojas.

Y es que durante el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la fórmula de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)- se colocó a la cabeza, y debajo, las duplas de la alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) y también la Movimiento Ciudadano (MC).

El PREP -que cerró 94.60 por ciento- arrojó el siguiente resultado:

Morena, PT y PVEM: 784 mil 922 votos PRI, PAN y PRD: 753 mil 077 votos MC: 746 mil 790 votos

Sin embargo, los emecistas le dieron la vuelta a la oposición, y el resultado quedó de la siguiente manera tras el cierre del cómputo distrital al 100 por ciento:

Así quedaron los cómputos distritales por el Senado en Nuevo León. (INE)

“Ha concluido el cómputo de la elección al Senado en Nuevo León. La fórmula Colosio-Herrera alcanzó el segundo lugar lo que implicaría un escaño como primera minoría. Este escaño correspondería a Luis Donaldo Colosio Riojas, al ser primero de fórmula. Los 12 cómputos distritales enviarán sus actas al Consejo local del INE, instancia a la que le corresponde declarar los resultados oficiales”, celebró el partido Movimiento Ciudadano mediante un comunicado.

Al respecto, el exalcalde de Monterrey sólo se limitó en redes sociales a difundir el escrito y agradecer el apoyo de la ciudadanía y del gran equipo que defendió el voto. De acuerdo con los cómputos distritales, Movimiento Ciudadano no obtuvo ninguna senaduría por mayoría relativa, pero sí dos por primera minoría, la de Colosio, y otra en Campeche para Dulce María Dorantes Cervera, quien se quedó con la titularidad de la candidatura luego de que el INE se la quitara a Eliseo Fernández Montufar por no cumplir con los criterios de paridad de género.

AMLO se había ‘burlado’ porque Colosio no había alcanzado escaño

Apenas el 5 de junio, cuando comenzaban los cómputos distritales del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró en su conferencia matutina que la fórmula de Morena y aliados había amarrado el primer lugar en el Senado. El ejemplo vino luego de las críticas que recibió tras haber divulgado en La Mañanera los resultados de la contienda pese a ser función del INE.

¿Ustedes saben que ganó Morena en Nuevo León la Senaduría y que, con todo respeto y mi afecto, quedó en tercer lugar Luis Donaldo Colosio, en tercer lugar en Nuevo León? ¿Cuántos lo saben? Y está el PREP porque no es que se oculte la información, el PREP es eso, es dar los resultados pero, ¿cuántos consultan el PREP, cuestionó AMLO.

Sin embargo, Colosio no respondió a la mención del mandatario, ya que desde el día posterior a las elecciones se pronunció por ser prudente y, tras notar que la elección por el segundo puesto estaba muy ¿cerrada, decidió no pronunciarse en tanto no terminara el PREP (y después los cómputos distritales).