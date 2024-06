Candidata del PT desiste de impugnar elección en Zamora tras ataque armado en su casa

La candidata Tere Mora Covarrubias denunció aparentes irregularidades en la elección municipal. (Facebook/Tere Mora)

En el municipio de Zamora, Michoacán, los conteos preliminares posicionaron como ganador de la elección a Carlos Alberto Soto Delgado, quien repetirá su actual cargo como alcalde por el Partido Acción Nacional (PAN).

Los primeros registros de actas indicaban que Soto Delgado habría obtenido 42.5% de los votos, por encima de la candidata María Teresa Mora Covarrubias, abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Tere Mora, como se le conoce a la morenista, denunció aparentes irregularidades en la elección e incluso anticipó que impugnaría el resultado. Sin embargo, un ataque armado en su casa la orilló a desistir.

La mañana del sábado 8 de junio, Mora Covarrubias compartió vía redes sociales que un comando armado disparó en al menos 30 ocasiones contra la fachada de su casa, en la que se encontraba ella junto con su pareja sentimental y sus hijos.

Tere Mora informó del ataque por medio de sus redes sociales. (Facebook/Tere Mora)

“Yo he venido diciéndoles en repetidas ocasiones que me han pasado cosas inusuales, desde el día de la votación una persecución, un alcance por cinco individuos, muchos temas a mi equipo de trabajo, golpes [...] Pero ya hoy se pasaron y se volaron la barda, quiero enseñarles cómo vinieron a balacear mi casa”, comentó Mora durante una transmisión en vivo.

Según una breve reconstrucción de hechos, Tere Mora y su equipo estuvieron presentes en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) durante tres días para atender la verificación de votos.

“[Por] lo que hemos encontrado en esta elección es completamente impugnable el proceso, más del 70% de los paquetes llegaron abiertos, hay muchas inconsistencias, las actas en los paquetes no coinciden con la lista nominal”, acusó la excandidata.

A raíz de los disparos que recibió su domicilio, Tere Mora informó que abandonaría el proceso de impugnación y manifestó su deseo de que otros candidatos lo hagan.

(Facebook/Tere Mora)

“Es una elección completamente fallida, completamente impugnable, completamente lista para volverse a presentar y a preparar, ojalá que los demás candidatos puedan hacerlo. Yo tenía toda la esperanza de poderle servir a Zamora, pero así no”, mencionó en la transmisión. “Sabíamos que algo no andaba bien y en efecto algo no anda bien. Muy lamentable, yo les agradezco, me despido porque ya no voy a continuar en ese proceso”, añadió.

Por su parte, los dirigentes estatales de Morena y el PT, Juan Pablo Celis Silva y Reginaldo Sandoval Flores, respectivamente, exigieron al Instituto Electoral que se anulen los resultados de los comicios debido a supuestas irregularidades que comprometerían la legitimidad del proceso.

Sandoval Flores, quien representa al partido de la candidata Mora Covarrubias en Michoacán, acusó que detrás del ataque se encontraría el candidato electo, Carlos Soto Delgado, en presunto “contubernio con la delincuencia organizada”.

El mismo día del ataque contra Tere Mora, Carlos Soto Delgado recibió del IEM su constancia de mayoría que lo ratifica como presidente municipal reelecto. El munícipe informó la recepción del documento sin hacer referencia alguna al atentado que sufrió su contrincante.