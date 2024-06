Raúl Araiza provoca que despidan a una famosa actriz por su mal olor: “Tenemos muchas escenas juntos”

Araiza protagonizó varias telenovelas antes de convertirse en conductor de 'Hoy'. (Captura de pantalla: YouTube // Unicable)

Raúl Araiza se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras confesar que una producción de televisión despidió a una actriz sólo porque él y un compañero se quejaron de su supuesto mal olor.

Fue en una emisión del programa ‘Miembros al aire’ donde ‘El Negro’ Araiza reveló que, en algún momento de su carrera como actor, accidentalmente provocó que la producción de una comedia prescindiera de una actriz estelar porque no le gustó cómo olía el perfume que ella usó en sus escenas de prueba.

“Por la misma historia nos cambiamos a las parejas y a la hora de hacer las pruebas, usaba un perfume muy particular. Entonces hace la escena él, somos muy amigos, hago las escenas yo y los dos, cuando ya estamos ahí en un huequito le pregunté: ‘Está cabrón el perfume ¿no?’”, declaró.

El actor cumplirá 50 años en noviembre de este 2024. (Instagram/@negroaraiza)

Su amigo tuvo la misma sensación y, como no querían ser groseros con la actriz en cuestión, decidieron hablar con el productor para que intercediera por ellos. Si bien, no pidieron que la despidieran, sí recomendaron que cambiara de perfume por lo menos cuándo les tocara trabajar juntos.

“Entonces subimos a ver a la persona que funge de productor o productora y le dijimos: ‘Por el bien de la novela, no venimos a chingarle el trabajo, pero los dos tenemos muchas escenas de acercamiento y pues está muy fuerte. Le puedes decir que se quite el perfume o que use otra marca, que apeste a perro’”, contó.

Después de esta petición, la actriz no regresó al foro y en su lugar apareció otra intérprete, con quien sí trabajaron los amigos.

¿A qué olía el perfume? Así lo describió Raúl Araiza

El presentador de ‘Hoy’ explicó que no le pidió directamente a la actriz que cambiara de perfume porque le pareció grosero, pero tampoco sabía que la iban a correr por eso. Asimismo, reveló a qué olía la fragancia:

.“Cuando los gatitos, animalitos muy bonitos, hacen pipí, pues huele feito. Bueno, el perfume has de cuenta que era extracto de meados de gatito”.

¿Quién es la actriz que despidieron por culpa de Raúl Araiza?

El conductor no reveló más información al respecto, por lo que se desconoce la identidad de la artista que se quedó sin trabajo por culpa de sus compañeros, no obstante, ‘El Negro’ Araiza reveló que ella se alejó del medio tras lo sucedido y se casó con un empresario.

“Después ya no la vimos en la carrera, tal vez se deprimió, pero se casó con un multimillonario muy cabrón”, dijo.