Kenia López Rabadán pide a AMLO “guardar silencio” para no dañar la economía del país

La panista envió un mensaje a AMLO. Foto: Facebook/Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadan, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y quien fungió como jefa de Oficina de la campaña electoral de Xóchitl Gálvez, pidió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) guardar silencio y dejar de dañar la economía del país.

Fue por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que la senadora le pidió a AMLO guardar silencio, acompañado de una imagen en la que se ve el precio del peso mexicano frente al dólar. “Sr. @lopezobrador, ya guarde silencio y deje de dañar la economía del país”, posteó.

Desde la mañana del pasado viernes, el peso mexicano experimentó una disminución frente al dólar, tras las declaraciones del presidente López Obrador, quien manifestó apoyar el Plan C y su propuesta de reforma al Poder Judicial.

El denominado Plan C, del mandatario, es una estrategia que buscará aprobar 20 reformas pendientes en el Congreso mexicano. Una de ellas busca modificar el Poder Judicial para que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular.

(X @kenialopezr)

¿Qué dijo AMLO para “tirar” al peso?

El pasado viernes, el presidente López Obrador realizó una declaración en su conferencia de prensa mañanera que provocó que el tipo de cambio sufriera una caída hasta la barrera de las 18 unidades.

El mandatario dio a conocer su intención de acelerar la reforma al Poder Judicial que permitiría ejecutar un proceso de elección popular para magistrados, jueces y ministros, antes de que concluya su mandato.

“Que se busque un mecanismo para que el Poder Judicial presente sus candidatos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Que le piensen por qué es conveniente para el país, si les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción”, señaló el presidente en su conferencia de prensa mañanera del pasado viernes.

Declaró que dicha reforma busca que el pueblo de México pueda elegir de manera democrática a los representantes del Poder Judicial y así se logre garantizar la justicia de manera equitativa. “Esto es para que nadie esté pensando que la reforma al Poder Judicial va a perjudicar, al contrario, que se imparta justicia, seguir combatiendo la corrupción, seguir la democracia. No es mi decisión, ¿quién va a decidir? El pueblo y que no vengan con qué el pueblo no sabe de esto”, expresó.

A pesar de que AMLO reconoció que no sería sencillo impulsar dicha reforma de manera inmediata, sus declaraciones provocaron que el peso mexicano sufriera un impacto.