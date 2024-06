Qué enfermedades son las que cura el zapote

(Gobierno de México)

El zapote es un árbol frutal nativo de América tropical. Sus hojas son fáciles de identificar, ya que tienen hojas amplias y son de un verde intenso. Además se han utilizado tradicionalmente en diversas culturas debido a sus propiedades medicinales.

En la medicina tradicional, las hojas de zapote se emplean para elaborar infusiones que pueden ayudar en el tratamiento de problemas digestivos y respiratorios. Asimismo, se ha investigado su potencial antioxidante y antiinflamatorio. Las hojas también pueden utilizarse externamente como tratamiento tópico para aliviar dolores musculares y articulares.

Existen varias especies de este fruto, tales como el zapote blanco, el zapote negro, el zapote mamey y el chicozapote. Cada una posee características distintivas en cuanto a color, sabor y textura. Cabe señalar que el zapote como tal es comestible, suele tener una pulpa dulce y jugosa, rica en vitaminas y minerales, siendo particularmente apreciada por su contenido de vitamina C y fibra. Además, el zapote se consume fresco o en preparaciones culinarias como jugos, postres y helados.

Además de su consumo directo, la fruta del zapote ofrece diversos usos medicinales. Las semillas del zapote se utilizan para preparar extractos líquidos que se pueden ingerir o triturar para producir polvos que se aplican sobre la piel. Estos métodos aprovechan los compuestos activos de las semillas, quienes según expertos, poseen propiedades beneficiosas.

Una de las maneras de ingerir los nutrientes del zapote blanco en infusiones. (Gobierno de México)

Son las hojas del zapote blanco, las que son utilizadas para tratar diversos padecimientos, entre los cuales se destaca: la hipertensión arterial, ansiedad, insomnio y los calambres.

¿Cómo consumir el zapote blanco?

El zapote blanco puede ingerirse de varias formas, dependiendo los gustos de cada persona. En primer lugar puede comerse al menos una fruta después de la comida más fuerte. Por otro lado, es posible preparar infusiones, preparándolas con las hojas de zapote blanco para ingerirla cada tercer día en ayunas.

Por el contrario, si el objetivo principal es dormir, se recomienda beber el té al menos una o dos horas antes de irse a dormir.

El zapote blanco tiene mucha vitamina C y A que ayudan a estimular el sistema inmunológico. (Gobierno de México)

La palabra zapote, del náhuatl tzapotl, es el nombre usado para varias frutas tropicales comunes, algunas no provenientes de la familia botánica Sapotaceae. El zapote blanco tiene mucha vitamina C y A que ayudan a estimular el sistema inmunológico. El chicozapote se utiliza en problemas digestivos, en particular contra la disentería y la diarrea. El zapote negro resalta por ser buen remedio para sanar infecciones de garganta y como diurético, además de que el aceite de la semilla se usa para estimular el crecimiento del cabello.