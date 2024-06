En medio de demanda por serie de Paco Stanley, Mario Bezares regresa a Televisa luego de 25 años

Mario Bezares interpondrá acciones legales contra la recién estrenada serie '¿Quién lo mató?' (Foto: Instagram)

Mario Bezares suena fuerte para regresar a Televisa después de 25 años de ausencia, para participar en el reality show La casa de los famosos México.

Según el periodista Carlos Alberto, colaborador de Gustavo Adolfo Infante, Bezares ya ha sido confirmado como uno de los próximos participantes del programa que en su primera temporada alcanzó gran éxito teniendo a Wendy Guevara y al llamado “Team Infierno” como atractivos principales.

La posibilidad de que Mario Bezares, famoso por su trabajo junto a Paco Stanley, se reincorpore a Televisa ha generado gran interés.

Según Carlos Alberto: “Mario es una persona con mucha edad y experiencia, tiene mucha historia que contar”.

Bezares negó haber tenido una relación con Paola Durante Crédito: YouTube@Gustavo Adolfo Infante

“La novedad y yo creo que uno de los integrantes más importantes que van a estar en ‘La Casa de los Famosos’, después de 25 años de no estar en Televisa y el hombre que ha sido muy golpeado por la gente, Mario Bezares (...) estuvo en Multimedios, está haciendo cine y ahora regresa a Televisa”, comentó el reportero.

“Que, por cierto, me pasaron el chismecito de que cuando ya no quiso decir nada sobre la serie y dijo que sus abogados no le permitían hablar, me contaron que no son tanto sus abogados, sino que le dijeron en Televisa ‘guárdanos tantito para que nos puedas contar’”, añadió.

Brenda y Mario Bezares alistan una demanda contra los productores de la serie '¿Quién lo Mato?', a quienes acusan de revictimizarlos en la ficción que explora versiones no oficiales del crimen de Paco Stanley. Foto: @mbezares

Mario Bezares se desempeñó en Televisa como escenógrafo del programa TVO de Gaby Ruffo, cuya producción dio pie al programa Llévatelo, junto a Paco Stanley, de quien ya no se separaría más.

Su colaboración con “Pacorro” en programas como Llévatelo y Pácatelas le otorgó una gran popularidad. Tras la salida de Stanley de Televisa en 1997, Bezares también dejó la empresa y trabajó con él en TV Azteca, donde incluso llegó a tener su propio programa que sólo duró unos meses al aire.

Tras ello, hizo carrera en la cadena Multimedios, con el programa Acábatelo.

Su retorno a Televisa con La casa de los famosos marcaría un nuevo capítulo en su trayectoria. Además de Bezares, el programa contaría, según versiones, con otros famosos como Karime Pindter, ‘Gomita’, Shanik Berman, Ricardo Peralta y Adrián Marcelo.

Bezares condujo durante varios años el programa 'Acábatelo' de Multimedios (Captura YouTube: Multimedios)

El regreso de Bezares a Televisa no solo añade una figura experimentada al show, sino que también simboliza un cambio en la política de vetos en las televisoras mexicanas, permitiendo a los artistas explorar oportunidades en diferentes plataformas.

La demanda de Mario Bezares a la serie ¿Quién lo mató?

El regreso de Mario Bezares a Televisa se produce en medio de la demanda del actor, conductor y director de escena contra la serie ¿Quién lo mató?, que cuenta una versión libre y ficcionada sobre el asesinato de Paco Stanley, suceso del que Bezares fue una pieza fundamental.

Mario considera que la serie atenta contra su “dignidad humana” y la de su esposa, Brenda Bezares, y que incurre en un “daño moral” en su perjuicio.

Paco Stanley y Mario Bezares se presentaron por última vez juntos en la pantalla horas antes del trágico asesinato de Stanley (Foto: Archivo)

El matrimonio Bezares comenzó un proceso legal en contra de Amazon Prime con ayuda del despacho de abogados Ezeta Pasquel. De acuerdo con la información que compartieron a través de un comunicado, se sabe que tanto Brenda como Mario consideran que sus representaciones en la serie no corresponden a la versión ‘histórica’ y transgreden su vida privada.

“Por lo que, además de ser situaciones completamente falsas, ideadas por los escritores de la misma, y sin ningún fundamento real, atentan contra el derecho de los Señores Bezares a la vida privada”, se lee en el comunicado.