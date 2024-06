Enrique Vargas, del PAN, llegará al Senado por votos del PRI; celebra triunfo plurinominal en redes y lo tunden

Enrique Vargas llegará al Senado por primera minoría (Cuartoscuro)

El candidato al Senado de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, celebró obtener más de dos millones 500 mil votos durante la jornada electoral del pasado domingo 2 de junio; sin embargo, fue criticado en redes sociales.

Por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) agradeció a la ciudadanía que le brindó su apoyo y se comprometió a ser el mejor integrante del Estado de México que ha tenido la Cámara Alta.

“Esta mañana agradezco a los más de 2 millones 500 mil mexiquenses que el pasado domingo me dieron su voto. De corazón, muchas gracias. Seré el mejor Senador de la República que haya tenido nuestro Estado de México. Que sea un bendecido martes para todos”, redactó el miércoles 5 de junio.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen, con los colores del blaquiazul, en donde agradeció los 2 millones 502 mil 797 sufragios que registró, de acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La publicación de Enrique Vargas (X/@EnriqueVargasdV)

Aunque la mayoría de los comentarios en su publicación fueron felicitándolo por lo logrado, tal como lo hizo el extitular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, muchos ciudadanos recriminaron su celebración debido a que no ganó por mayoría de su partido o porque recibió dos millones menos que el ganador, Higinio Martínez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“¿Y los 4 millones 500 mil que votaron para que no lo fueras? ¿A esos no les das las gracias?”, “ustedes piensan que no tenemos memoria y de demostramos lo contrario”, “si mijo, si, ya cállate”, “¿En Huixquilucan como que te falló, no? Perdiste en tu propia tierra, yo me estaría escondiendo de la vergüenza”, “Enrique Vargas va a ser senador por los votos que le da el PRI”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

El PRI da pase al Senado a Enrique Vargas

Como se pudo ver, las críticas fueron principalmente porque, en realidad, no ganó la elección, sino que quedó en segundo lugar y entrará al Senado por la primera minoría, además de que los votos del partido en que milita no son los que le dan el triunfo, sino que es gracias al PRI, partido que le dio más, incluso.

A reserva de que se realicen los cómputos distritales y de acuerdo al PREP, así quedó el desglose del apoyo que tuvo el panista en las urnas:

Enrique Vargas consiguió dos millones 503 mil 797 votos El PAN obtuvo un millón 39 mil 894 votos. El PRI obtuvo un millón 301 mil 967 votos . El PRD obtuvo 161 mil 936 votos.



Al analizar los datos, es visible que el tricolor otorgó 262 mil 73 votos más que el PAN.

En cambio, Higinio Martínez Miranda, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, consiguió cuatro millones 528 mil 510 votos, es decir, más del doble que el panista, razón por la cual es reelecto en el Senado y entrará por mayoría relativa.