¿Qué pasa en Monterrey? Regios captan extrañas nubes en el cielo, esto sabemos sobre ellas

Decenas de personas se juntaron en las calles y azoteas para presenciar el fenómeno natural. (Redes sociales)

La llegada del mes de junio trajo consigo una serie de fenómenos naturales que asombraron a los habitantes del municipio de Monterrey, en Nuevo León, quienes lograron captar el momento exacto en el que una serie de nubes apareció en el cielo con una rara formación generando la incertidumbre de los presentes.

Debido a que la forma era totalmente atípica, los vecinos del lugar no dudaron en captar en fotografía y video el suceso para, posteriormente, compartir las imágenes en redes sociales generando revuelo debido a que no se había visto algo parecido en la localidad.

Si bien para muchos la forma como bombones o hasta panecillos pequeños causó ternura, muchos de los que presenciaron el evento se preguntaron cuál podría ser el origen del fenómeno que causó un gran paisaje en el norte del país.

El evento se pudo ver en varios puntos de la ciudad. (Redes sociales)

¿En dónde se pudo ver esta formación?

Internautas compartieron el suceso principalmente en Facebook destacando que se podían apreciar las nubes alrededor de toda el Área Metropolitana de Monterrey alrededor de las 16:00 horas. Esto se confirmó cuando gente de diversas regiones confirmó que también podían verlo, pobladores de San Nicolás, Juárez, Escobedo, Pesquería, Guadalupe, Salinas Victoria y todo el centro de la capital neoleonese registraron el fenómeno.

Muchas de las personas que presenciaron el evento pensaron que se trataba de una situación previa a una posible tormenta que llegaría acompañada de granizo, pero para otros se trataba de algo completamente diferente pues en gran parte del territorio regio no se registraron lluvias o precipitaciones.

Las personas pronosticaban lluvias torrenciales debido a la forma tan peculiar que presentaron las nubes. (Redes sociales)

¿Por qué se formaron estas nubes?

Recientemente, los ciudadanos de Monterrey fueron testigos de un impresionante fenómeno meteorológico que se viralizó rápidamente en redes sociales: nubes en formas similares a malvaviscos decoraban el cielo. Nelson Valdez, especialista en meteorología, esclareció la naturaleza de estas nubes, conocidas como nubes ‘mammatus’.

Las nubes mammatus, también llamadas ‘mastodónticas’, se destacan por su peculiar apariencia similar a bolsas o bolas de algodón que cuelgan del cielo. Estas formaciones se producen en la base de otras nubes, generalmente cumulonimbos, debajo de su característica forma de yunque.

El experto en meteorología esclareció algunas de las dudas de los regios. (TW Nelson Valdés)

¿Cómo se Forman las Nubes Mammatus?

A diferencia de otros tipos de nubes no emergen independientemente. Su formación se da cuando el aire frío desciende y se combina con el aire cálido ascendente, delineando el límite entre masas de aire fresco y estable contra un ambiente más cálido e inestable.

Aunque su presencia no anticipa un peligro inmediato, las nubes mammatus suelen asociarse a condiciones climáticas severas. No obstante, estas formaciones no suelen traer precipitaciones, pero indican la proximidad o el paso reciente de una fuerte tormenta.

Su rareza las convierte en un espectáculo visual atractivo para observadores y fotógrafos aficionados a la meteorología. Estas nubes proporcionan un respiro visual tras la intensidad de una tormenta, dejando un recordatorio de la fuerza y belleza de los fenómenos naturales.

La apariencia de las nubes mammatus en Monterrey cautivó y sorprendió a sus habitantes, quienes no dudaron en capturar y compartir la inusual escena en redes sociales.