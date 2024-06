Joven pierde cuatro dedos de su mano en un accidente y su mamá hace contundente petición: “Recógelos”

(Captura de pantalla/Tiktok)

TikTok suele utilizarse para muchas cosas y una de las favoritas es para hacer storytimes, pues en este formato las personas o influencers cuentan anécdotas o situaciones interesantes de su vida.

No obstante, una usuaria generó una ola de reacciones al narrar la ocasión en que perdió cuatro dedos en un accidente y su mamá le pidió que los recogiera.

¿Cómo fue el accidente?

Fue la usuaria identificada como Mónica López (@monica.lopez108) quien contó la historia y narró que todo sucedió en una carretera llamada Río Verde.

imagen ilustrativa de carretera (Facebook/Alachua Police Department)

“Íbamos a punto de llegar a la primera curva... la llanta se salió tantito al pasto mojado y se resbaló... el punto es que íbamos para el barranco”, dijo en primera instancia.

La joven contó que el conductor logró maniobrar de forma efectiva el volante y gracias a eso no cayeron a un barranco. No obstante, el transporte sí se volcó y al dar una vuelta, como Mónica no tenía cinturón de seguridad se lastimó la rodilla y cuando sacó sin querer la mano por la ventana por el movimiento, ésta le quedó prensada.

“Entonces voltee a ver mi rodilla y vi mi mano machucada sangrada y yo estaba en shock, no sabía ni que hacer... estaba en shock entonces le marqué a mi mamá y le dije ‘sabes qué, acabo de perder mis dedos”, contó.

En ese instante, su mamá que trabaja en un hospital le respondió: “pues recógelos”, y posteriormente le explicó que era importante que los pusiera en agua fría para que después se los recolocaran.

La joven perdió sus dedos (Eduardo Parra - Europa Press)

No obstante, la joven tuvo que explicarle a su progenitora que eso no era posible porque no se los había mutilado, sino que los tenía apachurrados.

“Mi mamá hizo todo lo posible, le mando fotos a los médicos para ver que le recomendaban, quien me podía atender... yo nada más recuerdo que no me dolía nada... mi mamá lo único que me dijo en la llamada fue ‘que te lleven acá al hospital’... me subieron a la ambulancia, yo estaba super preocupada...”, mencionó.

Debido a la gravedad de las lesiones y el tiempo que transcurrió para que fuera atendida de manera adecuada, ya no pudo recuperar sus dedos ya el tejido estaba muerto.

“Me voy a dar aplausitos porque me enorgullece hablar de este tema porque es muy inusual que yo lo haga, pero vamos a hablar del tema físicamente, nada de lo emocional”, concluyó Mónica.