Y en la paridad ¿quién tiene el poder?

Andrea Samaniego Licenciantura en Ciencias de la Comunicación, FCPyS, UNAM. Maestría en Estudios Políticos y Sociales, FCPyS, UNAM. Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales (orientación en Ciencia Política), UNAM. Foto: (Cortesía de a autora)

En octubre de 2022 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) junto con varias instituciones entre las que se contaban la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos (SUESIR) elaboró un Coloquio que llevó por nombre el texto que hoy nos convoca.

En tal evento, que reunió a la pléyade especialista en la materia, expuso los avances en materia de paridad y, al mismo tiempo, las dificultades y problemas que se avecinaban en los próximos años, enunciando entre otras cosas, la factibilidad de contar con una mujer titular del Poder Ejecutivo Federal.

El tiempo, en su inexorable pasó, nos ha alcanzado y ese momento se encuentra aquí y ahora: por primera vez en la historia del Estado Mexicano contaremos con una titular mujer en el Poder Ejecutivo, nada más, pero nada menos transcurrieron 69 años y 364 días, que las mujeres pudieron sufragar por primera vez a nivel federal en un lejano 3 de julio pero de 1955 para ahora alcanzar este puesto a partir de la figura de Claudia Sheinbaum Pardo.

A partir de ese momento, es decir durante la elección de la XLIII Legislatura incursionaron en la política las primeras diputadas, Aurora Jiménez Palacios, Marcelina Galindo Arce, Remedios Albertina Ezeta, Margarita García Flores y María Guadalupe Ursúa Flores; después con las senadurías, a partir de Alicia Arellano Tapia y María Uvalle o las gubernaturas con Griselda Álvarez Ponce quienes mostraron que no es que las mujeres no quisieran participar de la vida política, simplemente el camino se encontraba negado, impedido.

CIUDAD DE MÉXICO, 02JUNIO2024

Hoy, a casi setenta años de aquellas primeras elecciones, podemos afirmar que mucho se ha avanzado, aunque se ha con resistencias de todos los partidos políticos, quienes, en mayor o menor medida, han buscado acotar estos espacios, darle vuelta a la ley o recomendaciones de las autoridades electorales para evitar que las mujeres sigamos ocupando espacios.

Antes se hablaba de las Juanitas, figuras obligadas a renunciar una vez ocupan el cargo; ahora, se señala que las mujeres si bien se quedan en el cargo, no son ellas quienes toman las decisiones, figurines o títeres de algún hombre que será quien decida. Así, antes y ahora, se mantiene la idea en donde las mujeres no somos las que tenemos las riendas de las decisiones públicas.

Antes la violencia no se presentaba en mujeres candidatas, probablemente porque no podían aspirar a los cargos, probablemente porque las candidaturas se presentaban en elecciones perdedoras; ahora, no sólo se presenta de forma física o verbal, sino que se traslada al entorno virtual señalando la incapacidad de las mujeres en el ámbito político. Es decir, seguimos como sociedad, replicando las mismas ideas sobre lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer.

2 de junio de 2024

Es el momento que la primera mujer titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo siente las bases sobre mayor participación sustantiva de las mujeres, que su presencia sirva de inercia para dejar atrás muchas de las visiones que, como enuncié anteriormente, siguen vigentes en la sociedad: que las mujeres somos incapaces, que no podemos tomar decisiones o saber gobernar, ya le tocará a quien tenga el mando demostrar que la política no es una cuestión de género.

Es por ello por lo que, si bien celebro este triunfo del movimiento feminista mexicano que ha impulsado esta agenda, y que nos permite visibilizar al mayor número de mujeres en cargos gubernamentales en todos los órdenes de gobierno, también considero que esto no es el final del camino en esta postura, mal se haría pensando que sólo con el arribo de Claudia Sheinbaum, la agenda de género deja de tener relevancia.

Su camino en la presidencia a penas inicia, sin embargo, ha marcado un hito en la historia nacional, con el hecho de arribar a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal permite derribar muchos prejuicios en torno a quien puede ejercer el poder y tomar las decisiones en materia de administración de un Estado.

Sólo a partir de estas reflexiones y que implican la ejecución de diversas acciones en la materia es que podremos afirmar que en política cualquiera tiene el poder.