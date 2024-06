AMLO garantiza que no influirá en el sexenio de Claudia Sheinbaum: “Habrá cambio pero continúa la Transformación”

Andrés Manuel López Obrador insistió en que no influirá en el gobierno de Sheinbaum. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que él no influirá en el gobierno de Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de las elecciones presidenciales que se realizaron ayer a nivel nacional, con las cuales se convirtió en la primera mujer en ser titular del Poder Ejecutivo Federal, no sólo en México sino en América del Norte.

“Empiezo por eso ultimo, claro que tiene que haber cambio, va a haber cambios porque continua la Transformación, pero tiene que haber cambios, tiene que haber relevo en cargos, ella es la facultada para tomar todas las decisiones, yo no voy a influir e nada, y ella va a elegir a su equipo, no me preguntó ni yo le sugerí lo de Rogelio, fue una decisión que ella tomó y ella habló con Rogelio y entiendo que Rogelio aceptó y es por un periodo, según entiendo y yo lo escuché que lo dijo en una reunión con empresarios y luego Rogelio es también muy discreto y al que le tengo mucha confianza porque es un gran servidor público”, dijo en Palacio Nacional.

