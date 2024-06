Yeri Mua causa polémica al mostrar que votaron por ella; la critican en redes | FOTO

La influencer se llama Yeri Cruz Varela. (IG: @yerimua)

Este domingo 02 de junio cientos de mexicanos se dieron cita en las más de 13 mil casillas que el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló en puntos estratégicos de todo país para elegir al nuevo presidente o presidenta de México, así como diputados y senadores, según las necesidades de cada estado.

Desde que comenzó la jornada electoral (alrededor de las 8:00 AM), varias personalidades del medio artístico nacional recurrieron a sus redes sociales para compartir que ya habían ejercido su derecho al voto e incentivaron a la población a hacer lo propio para elegir el destino que tendrá el país en los próximos seis años.

Entre ellos destacó Yeri Mua, porque no sólo desató controversia entre sus fans cuando compartió que no se quería levantar de la cama para ir a votar. No obstante, minutos después publicó una historia donde aseguró que sí lo haría y para ello elegiría un outfit muy especial.

La foto se viralizó en redes. (IG: @yerimua)

“Bueno, sí iré a votar pero necesito ponerme un mega outfit para votar muy perra, obviamente”, comentó.

¿Yeri Mua votó por ella misma?

Alrededor de las 14:00 horas, la influencer reapareció en historias de Instagram para compartir con sus 12.2 millones de seguidores que una persona de Temascalcingo, Estado de México votó por ella para formar parte del ayuntamiento.

Cabe recordar que todas las boletas electorales tienen un espacio especial para que todos los ciudadanos voten por una persona que no sea candidato o candidata oficial para el cargo en cuestión, esto solo en caso de que así lo decidan.

La también cantante tiene 22 años. (Cortesía: Spotify México)

La respuesta de Yeri Mua fue un contundente “Kheeee????”. Y es que no esperaba que una persona pusiera su nombre en una boleta, sobre todo porque no suele externar su opinión sobre la política mexicana.

La imagen se viralizó en redes sociales, donde varios internautas arremetieron en contra de la ciudadana que votó porque consideran que no tomó con seriedad las votaciones, sin embargo, otros tantos explotaron en contra de la influencer por mostrarlo en sus redes sociales.

Elecciones en Estado de México

Cada estado de la República Mexicana participó en la jornada electoral de este 2024 para distintos cargos, no sólo para el presidencial. De acuerdo con el INE, los habitantes del Estado de México también votaron por diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

En general, se entregaron cinco boletas a cada ciudadano que acudió a la casilla que le correspondía de acuerdo con su región.