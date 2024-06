¿Habrá Hoy No Circula en la CDMX y Edomex el próximo 2 de junio? Esto dijo la CAMe

El próximo 2 de junio se realizarán elecciones en México en las que se elegirán más de 20 mil cargos. (Foto: Armando Monroy/ Cuartoscuro)

El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más importantes de México en las que se renovarán más de 20 mil cargos públicos, por lo que a pesar de las altas concentraciones de ozono en la atmósfera que se espera se mantengan hasta esta fecha, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señaló que no se realizarán restricciones en la circulación.

A través de un comunicado la comisión informó que los pronósticos meteorológicos indican que para los días 1 y 2 de junio se podrían presentar condiciones adversas que favorecerán la acumulación y formación de altas concentraciones de ozono en la atmósfera, por lo que no se descartaría la activación de una contingencia ambiental en caso de alcanzar los indices potencialmente dañinos para la salud.

En lo que va del año 2024, en la Zona Metropolitana del Valle de México se ha activado 12 veces la contingencia ambiental debido a las altas concentraciones de ozono en la atmósfera, las cuales se declaran cuando el valor máximo del Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA) supera en cualquiera de sus estaciones de monitoreo los 150 puntos.

La última contingencia declarada en el Valle de México fue el pasado 30 de mayo, la cual tuvo una duración de un día. Hasta el momento la calidad del aire en la CDMX es mala y se presenta una concentración de más de cien puntos de ozono en la atmósfera.

¿Habrá Hoy No Circula el próximo 2 de junio?

Según lo informado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no se realizará ningún tipo de restricción a la circulación vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México el próximo 2 de junio, esto con el fin de favorecer la realización de las actividades electorales y no interferir en la emisión del voto ciudadano en dicha región del país.

Esta medida busca que la población del Valle de México pueda trasladarse libremente a las casillas que les corresponden o, en su caso, facilitarles el acceso a las que se habilitarán en zonas estratégicas para que los ciudadanos puedan emitir su voto en caso de encontrarse fuera de su sección electoral.

Asimismo, la comisión recomienda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire los niveles de ozono en la atmósfera, ya que en caso de superar las 150 unidades IMECA podría activarse la contingencia ambiental. Sin embargo, no se declararían restricciones vehiculares debido a que la CAMe informó la suspensión de estas medidas durante la jornada electoral.

Recomendaciones ante las elevadas concentraciones de ozono en la atmósfera

Para reducir los riesgos asociados a la exposición a altos niveles de ozono se recomienda:

Evitar actividades al aire libre : Limitar el tiempo de ejercicio y otras actividades físicas en exteriores, especialmente en horas de mayor concentración de ozono, generalmente entre las 10 a.m. y las 6 p.m.

Permanecer en interiores : Mantenerse en lugares cerrados y con aire acondicionado, lo cual ayuda a reducir la exposición al ozono.

Cerrar ventanas y puertas : Mantener las ventanas y puertas cerradas para evitar que el ozono entre en los espacios interiores.

Utilizar purificadores de aire : Estos dispositivos pueden ayudar a disminuir los contaminantes en el ambiente interior.

Supervisar los niveles de ozono : Mantenerse informado sobre los índices de calidad del aire a través de aplicaciones móviles, sitios web o comunicados oficiales.

Refugiarse en espacios públicos climatizados : En caso de no tener aire acondicionado en casa, buscar refugio en bibliotecas, centros comerciales u otros lugares públicos que cuenten con climatización.

Hidratarse adecuadamente : Beber suficiente agua para mantenerse hidratado, lo cual puede ser beneficioso para las vías respiratorias.

Consultar a un médico: Las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares deben consultar a su médico para obtener recomendaciones específicas.