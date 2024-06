‘¿Quién lo mató?’: la vez que Brenda Bezares fue Señorita Nuevo León antes de la muerte de Paco Stanley

Zuria Vega es Brenda Bezares en la serie ¿Quién lo mató? (Prime Video / Cuartoscuro)

Brenda Bezares se ha convertido con el paso de los años en una figura mediática, bien conocida por el público mexicano. Desgraciadamente dicho resultado no fue tanto por su trabajo o sus méritos propios, sino por su relación en el escándalo del asesinato de Paco Stanley, del cual su esposo, Mario Bezares, fue acusado como culpable y posteriormente encarcelado.

A raíz del estreno de la serie ¿Quién lo mató? mucha curiosidad e interrogantes se han despertado al respecto de todas las figuras involucradas en el escándalo y la historia de Paco Stanley. Una de aquellas, que más ha destacado, ha sido la mención de que Brenda Bezares fue coronada como Señorita Nuevo León, un certamen de belleza organizado en dicho estado.

Lo anterior sucede en el segundo episodio de la serie cuando Paco Stanley acude por primera vez al hogar matrimonial de Brenda y Mario. Allí el conductor de televisión se entera que Brenda fue ganadora de un certamen de belleza en el estado norteño y en forma de coqueteo hace notar que no ha pasado mucho tiempo desde aquella victoria, mientras le lanza miradas que incomodan a la esposa de Mario.

¿Brenda Bezares fue realmente señorita Nuevo León?

La serie no miente al respecto, Brenda Bezares realmente fue coronada como Señorita Nuevo León en 1989. Conocida por su talento en la actuación y conducción, vivió uno de los momentos más destacados de su carrera al ser coronada con dicho título, uno que marcó el inicio de su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Este reconocimiento no sólo le abrió puertas en la industria, sino que también la catapultó a la fama, permitiéndole participar en diversos proyectos televisivos y convirtiéndose en un rostro conocido del público mexicano.

Su trayectoria en el concurso estatal comenzó en 1988, cuando alcanzó el segundo lugar en una competencia ganada por Claudia Elizondo Chapa, una participante de Tamaulipas. Sin embargo, Claudia renunció a su título a mediados de su reinado para casarse, y el comité organizador le ofreció a Brenda el título, pero ella decidió declinar. Al año siguiente, volvió con determinación y ganó en medio de una gran controversia.

En esa edición del certamen estatal inicial sólo participaron cinco candidatas, lo que provocó comentarios sobre la posible decadencia del concurso. La polémica se intensificó cuando la organización solicitó que las participantes se bañaran en bikini en la emblemática Fuente de Neptuno de la Macroplaza de Monterrey. Esta decisión generó gran descontento tanto en la sociedad como en los medios de comunicación.

Durante el concurso, las cinco participantes usaron trajes típicos de Jalisco en lugar de los trajes típicos de Nuevo León. Además, hubo varios problemas de organización, errores en la coreografía y la cantante invitada accidentalmente destruyó los arreglos florales del escenario.

El triunfo de Brenda no fue bien recibido por la prensa. El Norte criticó duramente la falta de belleza en el concurso: “En un certamen de belleza no hubo belleza. Esa es la insólita situación que vivimos. A pesar de estar elegantes, bien maquilladas y preparadas, las concursantes no cumplieron con el requisito esencial: la belleza”.

A pesar de este inicio complicado, Brenda viajó a Acapulco para participar en el certamen nacional Señorita México, y logró quedar en octavo lugar, en una competencia marcada por la victoria de María de los Ángeles del Rosario Santiago, Señorita Tlaxcala.

Su simpatía y habilidades para el baile no pasaron desapercibidas, y Brenda fue invitada a participar en el concurso Miss Intercontinental en Lagos, Nigeria, donde se colocó como segunda finalista y recibió una propuesta de matrimonio por parte de un rey tribal.

Tras su triunfo, Brenda tuvo la oportunidad de incursionar en la televisión, donde rápidamente demostró su versatilidad y talento. Primero en diversas telenovelas en Estados Unidos y Venezuela. Después en la conducción de programas regiomontanos. Dos años más tarde, en 1991, fue cuando se casó con Mario Bezares con quien tuvo dos hijos: Alan y Alejandro.

Más tarde, Brenda se casó con el comediante Mario Bezares, lo cual la envolvió en la controversia mediática por el asesinato de Paco Stanley. Tras la liberación de Bezares, la pareja se mudó a Monterrey y superó diversas dificultades.

Brenda ha relatado sus experiencias en su libro Demasiado Fuerte. En la serie ¿Quién lo mató? Brenda es interpretada por Zuria Vega. Los episodios nuevos salen cada viernes en Prime Video.