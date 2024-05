‘¿Quién lo mató?’: Jorge Gil sería el culpable de que acusaran a Mario Bezares por el asesinato de Paco Stanley

Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez son Jorge Gil y Mario Bezares. (Cortesía: Prime Video)

La serie ¿Quién lo mató? finalmente se estrenó en Prime Video y en pocas horas los espectadores ya fueron asaltados con muchas dudas y nuevas revelaciones. Una de ellas es la supuesta verdad detrás del por qué las autoridades tomaron como principal sospechoso a Mario Bezares en el asesinato de Paco Stanley.

Es bien sabido que Mario Bezares fue señalado como el principal culpable del asesinato del afamado conductor de televisión. Incluso las autoridades lo arraigaron durante varios días en un hotel ubicado en el centro de la ciudad.

Sin embargo, la nueva serie de televisión afirma que Bezares se convirtió en sospechoso para las autoridades gracias a las acusaciones hechas directamente por Jorge Gil.

¿Por qué Jorge Gil denunció Mario Bezares?

Diego Boneta en la serie ¿Quién lo mató? (Cortesía: Prime Video)

De acuerdo con la serie ¿Quién lo mató? justo antes de ser asesinado Paco Stanley le habría dado luz verde a Jorge Gil en la realización de un programa de su propia invención. La felicidad de Gil se vio interrumpida luego de la escena trágica, pero semanas más tarde acercó con Mario Bezares para hacer valer la última voluntad de su jefe Stanley.

Bezares tomó a mal la petición y corrió a Gil de su casa diciéndole que no estaba dispuesto a financiar ningún programa y que la única razón por la que lo tenían cerca era para burlarse de él y no porque tuviera algún verdadero talento en particular.

Jorge Gil, quien para entonces, sufría de estrés post traumático y que buscaba en Bezares no sólo la financiación del programa sino también el apoyo de un amigo después del trauma causado por el asesinato de Stanley, decide tomar venganza y hablar con el procurador para revelar mayores detalles sobre el fatídico día.

Es así que Jorge Gil denuncia a Bezares ante las autoridades y señala varias actitudes sospechosas de su compañero, tales como: haber llegado con el pie lastimado y muletas ese día; recibir una llamada, supuestamente de su esposa, y haberse levantado de la mesa para responder, a pesar de tener el pie lastimado; y finalmente haber desaparecido en el baño durante más de 20 minutos, evitando así la balacera.

Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez en ¿Quién lo mató? (Cortesía: Prime Video)

En la vida real, Jorge Gil se ha mantenido alejado del foco público y ha rechazado participar en cualquier tipo de recolección de los hechos, entrevistas o participación en documentales. En el año 2000 publicó su libro Mi Verdad en donde narra con lujo de detalles los hechos de aquel día. En el texto también señala de manera velada lo sospechoso que fueron para él las actitudes de Bezares aquel día.

Al final del segundo episodio de ¿Quién lo mató?, Mario Bezares y Jorge Gil se encaran frente a las autoridades y el segundo no duda en afirmar que su compañero tuvo que ver en la muerte de Stanley. “Aquí no te puedes esconder en el baño”, le dice Gil a Bezares, ocasionando que el segundo se le vaya a los golpes.

¿Quién lo mató? estrenará dos nuevos episodios cada viernes en Prime Video. Por ahora ya puedes ver los primeros dos en la plataforma streaming.