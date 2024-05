¿Y la austeridad? Revelan que Rocío Nahle gastó 2.4 millones de pesos en viáticos como titular de la Sener

Rocío Nahle gastó 2.4 millones de pesos en viáticos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Rocío Nahle García, extitular de la Secretaría de Energía (Sener), ha estado en el centro de la polémica desde que arrancó su candidatura a la gubernatura del estado de Veracruz por la coalición Seguimos Haciendo Historia, conformada por los partidos Morena, PT y PVEM.

Y es que los ciudadanos veracruzanos no sólo le han demostrado su rechazo contra Nahle García al llamarla “zacatecana”, aludiendo a que no puede gobernarlos si no es originaria del estado, sino que también políticos de la oposición y empresarios la han señalado por supuestos actos de corrupción.

Uno de esos personajes ha sido el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier, quien no sólo le ha ventilado casas, departamentos y terrenos millonarios en México y el extranjero, sino que también ha puesto el ojo en los recursos públicos que habría gastado mientras era secretaria de Energía (Sener) encomendada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Rocío Nahle ha estado en la mira por sus propiedades. (Infobae/Anayeli Tapia)

Castagné Couturier señaló que en los últimos días ha recibido “una cantidad enorme de documentos, algunos muy delicados por lo que los estoy revisando a detalle. Todos hablan de millones y millones de pesos, parece ser es lo único que le interesa a @rocionahle”, dijo en su cuenta de X.

Sin embargo, publicó un documento en donde se puede ver lo que gastó en viáticos mientras estaba a cargo de la dependencia.

De acuerdo con el documento de la Dirección General de Programación y Presupuesto, Dirección de Contabilidad y Evaluación Financiera de la Sener, entre diciembre de 2018 y agosto de 2023, Nahle García gastó más de 2 millones 395 mil 682.44 pesos en viáticos.

El análisis de los gastos por año revela que 2019 fue el periodo de mayor desembolso, con cifras alcanzando 720 mil 975.61 pesos, mientras que el menor fue el 2018, pues fue en diciembre cuando asumió el cargo y sólo gastó 17 mil 673.37 pesos.

Gastos de viáticos. (X/@acastagne)

Las cifras por año dejan ver que el monto gastado en transportes y comida nunca descendió del umbral de los 300 mil pesos.

En 2018 gastó: 17 mil 673.37 pesos

En 2019 gastó: 720 mil 975.61 pesos

En 2020 gastó : 451 mil 387.83 pesos

En 2021 gastó: 508 mil 646.70 pesos

En 2022 gastó: 321 mil 185.10 pesos

En 2023 gastó: 375 mil 813.83 pesos

De esos 57 meses, el periodo mensual que más gastó dinero fue en diciembre de 2022, cuando el monto de viáticos llegó a 212 mil 037.50 pesos, mientras que el monto menor fue en junio de 2020 con sólo 2 mil 761.52 pesos.

En su administración hubo 25 meses en los cuales no se reportó algún gasto. Coincidentemente, en todos los meses de enero no se registraron gastos, mientras que en diciembre se registraron las cifras de más dinero gastado.

AMLO la ha descrito como una mujer honesta. Foto: FB/Rocío Nahle

Cabe apuntar que también se observa que en los meses donde se registran mayores montos, en los meses anteriores o posteriores contiguos a éste casi siempre se mostraba una cifra ínfima. Por ejemplo, en marzo de 2020 gastó 126 mil 777.54 pesos, luego siguieron dos meses sin gastar un peso en viáticos y luego en junio un gasto de 2 mil 761.52 pesos.

Otro ejemplo es el de 212 mil 037.50 pesos de diciembre de 2022, al que siguieron dos meses sin reportar gastos y fue hasta marzo de 2023 cuando registró un gasto de 5 mil 252 pesos.

En octubre de 2023 Rocío Nahle dejó su cargo frente a la Secretaría de Energía. Cuando terminó su gestión AMLO destacó la labor de Nahle: “Quiero aprovechar para agradecerle mucho a Rocío por su apoyo, su contribución, ella me ha presentado su renuncia porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad, y le deseamos lo mejor porque consideramos que lo merece, es una mujer excepcional, buena como profesionista, tiene principios, tiene ideales y es una mujer honesta”, recalcó.

Durante su gestión como titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle enfrentó varios desafíos, entre ellos la construcción y puesta en operación de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, proyecto que ha sido criticado por sus retrasos y elevados costos.