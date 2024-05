“Vota por tu mamá”: los mejores MEMES de Martha Debayle tras pedir participación en las próximas elecciones

Los internautas arremetieron en contra de la conductora por tomar partido en las próximas elecciones. Foto: Captura de pantalla

Durante los últimos días, varios videos de figuras públicas, influencers y famosos invadieron las redes sociales con un video dedicado a la campaña “Vota por tu madre”. Una de ellas fue Martha Debayle quien publicó el material en sus cuentas oficiales incitando a una parte muy importante de la población a votar, pero los internautas le tenían preparados varios memes.

En las redes se pudo ver que hay posturas divididas: mientras unos consideran que se trata de un buen mensaje en donde incita a los mexicanos a salir a votar en las próximas Elecciones México 2024, para otros no es más que un truco de publicidad por parte de algún partido político para generar mayor alcance entre los jóvenes.

Los usuarios le recordaron la historia de su familia para responderle. Foto: Redes sociales

Comentarios como: “Martha hoy llamar a votar es muy importante , pero no suficiente. Hay que ir más allá. Si importa por quien votar. Si importa saber que NO queremos. Si importa entender que el único voto útil es votar por Xóchitl Gálvez”, “Votare por la Dra Claudia que es la única mujer inteligente y preparada para gobernar este pais!!!!!!”, “Si importa por quien si y por quien no. Basta de ser TIBIOS.” y “Jajajaj no eres mexicana, cate locico!” se pueden encontrar en su post.

La gran mayoría de los usuarios no estuvo de acuerdo con el discurso que dio previo a los ejercicios electorales. Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Debayle?

En un esfuerzo por movilizar a la población joven de México de cara a las próximas elecciones, destacadas figuras del panorama comunicativo y empresarial del país están levantando la voz para incentivar la participación electoral. Martha Debayle, reconocida comunicadora y empresaria, ha tomado la iniciativa al utilizar su amplia plataforma en redes sociales para dirigirse especialmente a los jóvenes mexicanos, instándolos a ser parte activa del proceso electoral.

A través de un emotivo video publicado en Instagram, Debayle comparte un mensaje que no solo busca persuadir, sino también reflexionar sobre la importancia del voto y la responsabilidad individual y colectiva en el destino del país. “Esto yo le diría a mis hijas, ¿ustedes qué le dirían a los suyos? No importa por quién, pero que por su madre, voten. México es su futuro. Compártanlo ahorita con su respectivo apapacho, jalón de orejas o chancla voladora. Este 2 de junio, queremos que los jóvenes sean mayoría”, declara Debayle en su video.

La gran mayoría de los usuarios no estuvo de acuerdo con el discurso que dio previo a los ejercicios electorales. Foto: Redes sociales

La comunicadora enfatiza en el video la correlación entre el acto de votar y el futuro de los jóvenes en México, abordando diferentes aspectos de la vida diaria y el desarrollo personal y colectivo. “No es tu hoy es tu mañana. Cuando tú quieras comprarte tu casa, hacer tu maestría, conseguir un gran trabajo o crear tu empresa. Cuando quieras que no te asalten, te secuestren, te violen o te maten. Vivir en un país donde el agua no sea un problema, y al que no tengas que dejar para buscar mejores oportunidades”, expresa, destacando lo mucho que está en juego.

“Deben pensar en su futuro”, insiste, subrayando que el compromiso con el país va más allá del beneficio personal y se extiende hacia las futuras generaciones. La claridad de su mensaje: “Después no es solo por y para ti, es también para tus hijos. Así es que este 2 de junio, vota por quien quieras, pero por tu madre, vota”.

La conductora externó su preocupación por el futuro del país en las próximas elecciones. Crédito: IG Martha Debayle

La iniciativa de Debayle ha generado diversas respuestas en redes sociales, con numerosos usuarios expresando su apoyo y agradecimiento por alentar a los jóvenes a ser parte de un cambio necesario. Entre los comentarios, se destaca la gratificación de ver un cambio en la narrativa, donde ahora se valora y reconoce a los jóvenes como agentes críticos de cambio en el ámbito político y social de México.

Con la proximidad de las elecciones, este tipo de discursos cobra especial relevancia, recordando a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, la importancia de su participación activa en la política. La llamada de Debayle, y de otras voces similares, resalta la necesidad de ejercer el derecho al voto de manera informada y responsable, subrayando el impacto directo que tiene en el futuro del país y de sus habitantes.