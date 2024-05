Falta de recursos económicos del Cártel de Sinaloa provoca ola de violencia en el país

CJNG y Cártel de Sinaloa: cuál es el cártel que tiene más conflictos con otros grupos criminales Credito: Insight Crime

El Cártel de Sinaloa tiene presencia en 24 estados, de acuerdo con la consultoría de inteligencia en materia de seguridad AC Consultores, y en varias de estas entidades mantiene una fuerte disputa por el territorio con grupos rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), principalmente, aunque también tiene una feroz guerra con el Cártel del Golfo (CDG) y el de Los Arellano Félix (CAF), entre otros, situación que ha mermado las finanzas de la organización y provocado una creciente violencia en varias regiones del país, destacó el periodista y escritor Jesús Lemus Barajas.

En entrevista con Infobae México, el autor del libro ‘El Licenciado’, aseguró que el Cártel del Pacífico se ha convertido en la segunda organización criminal mexicana más grande, luego de que el CJNG les arrebatara el papel del cártel más poderoso, esto debido a que el Cártel de Sinaloa se ha fragmentado en facciones.

“(El Cártel de Sinaloa) era el más grande hasta hace todavía cinco años, el triunvirato de El Chapo Guzmán, de Rafael Caro Quintero y de El Mayo Zambada, ya quedó reducido a facciones”, explicó el periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico.

El periodista J. Jesús Lemus Barajas, tras una carrera de 20 años en diversos roles como reportero, editor y jefe de redacción, fue encarcelado injustamente por más de tres años en la prisión federal de Puente Grande, Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Agregó que tanto Caro Quintero como El Chapo retiraron sus “acciones” de la estructura criminal y de ahí nacieron el Cártel de Caborca y Los Chapitos, respectivamente. Aunque también opera Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín.

“Queda únicamente como Sinaloa, el Cártel de El Mayo Zambada, que ya no es tan poderoso, ya no es tan fuerte. No tiene herederos, no tiene socios. Realmente creo que el Cártel de Sinaloa está tratando de sobrevivir, ya no le alcanza y por eso vemos parte de la violencia”, abundó Jesús Lemus a esta casa editorial.

El periodista aseguró que la estructura criminal que encabeza El Mayo ya no le alcanza ni siquiera para pagar la nómina de sus trabajadores, destacando que en zonas como Chiapas los sicarios tienen que comer a veces una sopa instantánea, “porque ya no les llegan las carretadas de dinero que les llegaban antes”.

Las fuerzas de seguridad desplegaron a sus elementos a lo largo del municipio de Fresnillo tras el hallazgo de nueve cuerpos el pasado 7 de mayo. (Facebook/Código Rojo ZAC)

“Por eso vemos que las células del Cártel de Sinaloa, que están regadas en todo el territorio nacional, tienen que recurrir a la extorsión, al cobro de piso, a buscar formas alternativas de allegarse dinero para pagarse la nómina, incluso para comer”, refirió.

Las palabras de Lemus Barajas encajan con lo reportado por las autoridades de Zacatecas, entidad que ha vivido una creciente ola de violencia en los últimos cuatro días, luego de que se reportara el abatimiento de El Gordo, sujeto identificado por las dependencias de seguridad como el líder de plaza de la estructura criminal que se disputa el territorio con el CJNG, mismo que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El 5 y 6 de mayo se presentaron ataques, bloqueos y abandono de diez cuerpos en los municipios de Fresnillo y Guadalupe. Mientras que este miércoles se hallaron otros nueve cuerpos en el municipio de Morelos.

Por estos eventos se han detenido, hasta el 7 de mayo, un total de 26 personas todas ellas del Cártel de Sinaloa.

El Cártel del Pacífico se ha convertido en la segunda organización criminal mexicana más grande, luego de que el CJNG les arrebatara el papel del cártel más poderoso, esto debido a que el Cártel de Sinaloa se ha fragmentado en facciones. Imagen: Infobae México

Las autoridades de Zacatecas destacaron que los detenidos son de diferentes estados de la República, lo que representa una “pérdida de operatividad”, por parte del Cártel del Pacífico en la entidad, pues están reclutando sicarios de San Luis Potosí, Estado de México, CDMX, Durango y Zacatecas.

Para el periodista Jesús Lemus la organización del estado de Sinaloa “está viviendo una crisis terrible económicamente” y por eso asegura que se han convertido en el segundo cártel más poderoso de México, subrayando al CJNG de liderar hoy en día el ámbito criminal a nivel mundial, como lo refieren documentos internos de la DEA, que reconocen a la estructura de El Mencho como la más rica del mundo.