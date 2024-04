Montserrat Oliver confiesa que un expresidente habría ‘mandado matar’ a su abuelo por esta polémica razón

(Instagram: @maky_moguilevsky)

Montserrat Oliver lleva muchos años en la industria del entretenimiento y aunque suele compartir un poco sobre su vida privada, en esta ocasión reveló que un expresidente aparentemente mandó matar a su abuelo.

Fue durante una entrevista para el canal de Isabel Lascurain en Youtube, donde la expareja de Yolanda Andrade narró cómo fue que se enteró de los hechos.

¿Por qué un expresidente habría matado a su abuelo?

Según lo señalado por Montserrat, sus progenitores se conocieron en España y tiempo después se mudaron a la Ciudad de México. Asimismo, detalló que sus abuelos también en algún momento decidieron mudarse al país.

Foto: Montserrat Oliver /Youtube - captura de pantalla.

“Se vinieron a México hace muchos años. De hecho, mi abuelo, el papá de mi abuelita, tenía un rancho en Nativitas, era lechero”, contó en primera instancia.

Aparentemente, el abuelo de Montserrat era un emprendedor, ya que durante su estadía en la capital consiguió comprar un edificio y lo rentaba. Pero, fue ahí cuando la conductora reveló la forma en la que presuntamente falleció su querido familiar.

“Luego lo matan por envidian, dicen en el ranchito, pero la historia fue otra que luego me vine a enterar: resulta que un ex presidente se enamoró de mi abuelita, no puedo decir ni quién, pero lo mandó a matar”, explicó.

Oliver ahondó que debido a esos hechos su abuela se habría tenido que cambiar el apellido y también al resto de la familia para que no les pasara algo parecido.

(Instagram/@montseyjoetv)

“No, mi yaya (abuela) nunca me contó esa historia, nada más que habían matado a balazos a mi abuelo y que nunca encontraron el cuerpo, que nada más tenía la ropa... Fijate qué cosa más rara”, comentó Montserrat tras ser cuestionada si su abuela le había contado todo y añadió:

“Ya muerta mi abuelita, muerta mi tía y mi mamá, me voy enterando de la verdadera historia. Ya no me acuerdo cómo me enteré, pero creo que alguna prima o tía mía me dijo, y luego de repente conozco a alguien pariente de esa familia, de ese apellido, y me dicen otra cosa que dices ‘Ay güey, está fuertísimo’”.