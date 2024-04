Estas son las mejores películas que puedes ver para levantar el ánimo, según la ciencia

El mensaje de amor y esperanza de algunas películas puede ayudar a las personas a sentirse mejor en un mal momento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arte siempre ha guardado un importante conexión con las emociones y en él siempre es posible encontrar maneras de levantar nuestro ánimo cuando nos sentimos tristes. Y sin duda una de las expresiones artísticas a la que más se recurre para lograr este efecto es el cine, debido a que existen muchas historias que pueden ayudarnos a sentir felices con solo verlas.

Es por esta razón que un estudio analizó el impacto que tienen las películas en el estado de ánimo de los espectadores, realizando mediciones cerebrales y encuestas para conocer cuáles son las películas a las que más recurría la gente para obtener este beneficio.

Y es que las películas tienen un impacto significativo en el bienestar emocional de las personas, debido a que influencian una amplia gama de emociones y estados mentales.

Ver películas permite a la gente escapar de sus preocupaciones diarias y sumergirse en otros mundos, ofreciendo un respiro temporal de sus problemas personales y una fuente de relajación y entretenimiento.

Además, las películas pueden evocar una variedad de emociones, desde la alegría hasta la tristeza, permitiendo a los espectadores experimentar una liberación catártica. Esta catarsis puede ayudar en el manejo de emociones reprimidas.

Es así que dependiendo del contenido, las películas pueden influir en el estado de ánimo de los espectadores, tanto positiva como negativamente.

Mientras que algunas películas pueden provocar tristeza, miedo o ansiedad otras pueden dejar a la audiencia con una sensación de felicidad o esperanza.

En este sentido, algunas de las películas que más fueron señaladas como aquellas que ayudan a levantar el ánimo y que logran una mayor respuesta en las áreas de felicidad y relajación del cerebro, de acuerdo con el estudio, fueron las siguientes:

Amélie (2001)

Hechizo del tiempo (1993)

Paddington 2 (2017)

Cantando bajo la lluvia (1952)

Qué bello es vivir (1946)

La princesa prometida (1987)

Mi vecino Totoro (1988)

Cuando Harry conoció a Sally (1989)

Sing Street (2016)

Un experto en diversión (1986)

Estas películas tienen mensajes positivos o son situaciones graciosas que levantan el ánimo al verlas

Por su parte, otra lista de películas que también tienen un impacto positivo, estas recomendadas por psicólogos, son las siguientes:

En busca de la felicidad (2006)

Extraordinario (2017)

Billy Elliot (2000)

Los chicos del coro (2004)

La vida es bella (1997)

Luca (2021)

Pequeña Miss Sunshine (2006)

El guerrero pacífico (2006)

Rocky Balboa (2006)

Mago de Oz (1939)

Ventajas de ser un marginado (2012)

Angel-A (2005)

Plan de chicas (2017)

Capitán Fantástico (2016)

Cuáles son las canciones que más ayudan a levantar el ánimo

Por su parte, sabemos que no sólo las películas tiene un impacto positivo en las emociones sino que la música también puede ser usada para lograr este mismo efecto.

Es así que motivado por entender cómo y por qué la musica puede inducir muchas sensaciones de felicidad, el científico Dr. Jolij encontró que había algunas canciones que parecían tener un mayor impacto para lograr este efecto.

El especialista explicó que los temas seleccionados poseen características que incluyen un tempo de al menos 150 pulsaciones por minuto (BPM), letras con mensajes optimistas y melodías en clave mayor, elementos fundamentales para activar el sistema de recompensas del cerebro, generando así una respuesta emocional positiva.

Entre las canciones elegidas se encuentran clásicos como “Walking On Sunshine” de Katrina and the Waves, “I Will Survive” de Gloria Gaynor, y “Don’t Stop Me Now” de Queen, todos conocidos por su capacidad para transmitir un alto grado de bienestar y energía positiva.

La música también puede tener un impacto positivo en nuestras emociones (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada canción de esta lista ha sido meticulosamente seleccionada por su habilidad para generar un impacto emocional positivo. Por ejemplo, “Walking On Sunshine” es reconocida por su ritmo vibrante, mientras que “I Will Survive” es un himno a la resilencia y el empoderamiento.

“Livin’ On a Prayer” de Bon Jovi y “Eye of the Tiger” por Survivor también forman parte de este conjunto de canciones, ambas compartiendo mensajes de esperanza y fortaleza a través de sus letras inspiradoras y melodías dinámicas.

Es importante destacar que la selección ha evocado una amplia variedad de emociones positivas, extendiéndose desde la motivación y la determinación hasta sentimientos de alegría pura y nostalgia.

La música, según este análisis, no sólo tiene el poder de influir en nuestra disposición emocional de momento sino también de evocar recuerdos y experiencias pasadas, potenciando así su efecto positivo en el estado de ánimo.