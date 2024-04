Yandel llenó de nostalgia el Auditorio Nacional con su “reggaetón viejito”

El reguetonero trajo su reggaetón al Auditorio Nacional. (Ocesa)

La nostalgia, al menos en los últimos tiempos, se ha convertido en uno de los sentimientos que los diferentes artistas utilizan para regresar a los escenarios (y tenemos diferentes ejemplos como podría ser RBD o Floricienta por mencionar algunos), pero qué es lo que sucede cuando mezclas ese mismo sentir con una renovación de la música que se interpreta: se convierte en un fenómeno.

Y tal es el caso de Yandel quien lo demuestra llenando los sitios en donde va a presentarse y justamente así fue en su visita al Auditorio Nacional donde, en un completo sold out, es decir que frente a poco más de 10 mil personas, cantó por más de hora y media frente a un público lleno de energía que coreó, gritó y bailó cada una de sus canciones.

En una mezcla adecuada entre pasado y presente, que funciona para emocionar un poco más a los fans con cada tema que forma parte del repertorio, el cantante puertorriqueño recordó por qué se convirtió en uno de los mayores exponentes del reggaetón y que ha trascendido a través de las décadas y de los múltiples cambios que experimentó el género urbano.

Yandel se presentó en el Auditorio Nacional ante más de 10 mil personas. (Foto: Ricardo Díaz/Infobae México)

Las luces en el inmueble se apagaron y ante los miles de fans comenzó a escucharse “Eléctrica”, pero inmediatamente se generó un desconcierto pues no era la voz de Yandel la que se oía en el recinto, sino que se trataba de su hermano, conocido artísticamente como El General, pero no por eso los ánimos bajaron, sobre todo después de que confesara que le gustaría tener una novia mexicana.

“Sería bonito encontrar una novia mexicana, yo no me niego a nada, además... qué es una fiesta sin mujeres, debe de estar bien loco”, declaró antes de retirarse del escenario para que tan sólo unos minutos después llegara el protagonista de la noche intepretando sus más grandes éxitos, empezando por “Tu Cuerpo Me Llama”.

Unas cuantas canciones y movimientos de cadera entre los asistentes después pasó algo que no es tan común de ver. Yandel permitió que un par de fans, con suerte, se acercaran al escenario para que firmara algunos artículos que llevaban consigo.

Tanta nostalgia se vivió en el concierto que Yandel nombró a la ahora Ciudad de México con su antiguo nombre pues en múltiples ocasiones llamó a la capital mexicana DF, siglas del ya inexistente Distrito Federal. Una de las canciones que llenó el Auditorio Nacional con esa atmósfera generada por el “reggaetón viejito” fue “Mayor Que Yo”, la cual el cantante confesó dedicar en el pasado a mujeres con más edad que él; sin embargo ahora quería que una chica se la dedicara.

El cantante tocó temas como "Mayor Que Yo", "Rakata" y "Pam Pam". (Foto: Ricardo Díaz/Infobae Mexico)

Sin ningún invitado especial, más que su hermano, y después de regresar en la historia del reggaetón interpretando canciones que marcaron una época, finalmente el concierto llegó a su fin con su presente, pues el último tema que cantó el puertorriqueño en el Auditorio Nacional fue “Yandel 150″, colaboración con uno de los artistas más significativos del género urbano en la actualidad: Feid.

Cuál fue el setlist de Yandel para su concierto en el Auditorio Nacional

Yandel complació a su público con temas pertenecientes al llamado “reggaetón viejito” y aquellos que marcaron la trayectoria del artista, inclusive algunos que compartió cono Wisin cuando se hacían llamar “el dúo dinámico”. Estas fueron las canciones de su concierto en el “Coloso de Reforma”:

- Fecha

- Permítame

- Como Antes.

- La Barría.

- Tu Cuerpo A Mí Me Provoca.

- Paleta.

- El Teléfeno.

- Mírala Bien.

- Rakata.

- Ahora Es.

- Pam Pam.

- Pegao.

- Abusadora.

- Nunca Me Olvides.

-Mayor Que Yo.

- Travesuras.

- Noche de Entierro.

- My Space.

- Noche de Sexo.

- Encantadora.

- Ay Mi Dios.

- Plakito.

- Explícale.

- Fronteamos Porque Podemos.

- Besos Moja2.

- Déjate Amar.

- Aventura.

- En La Disco Bailoteo.

- No Me Dejes Solo.

- Te Suelto El Pelo.

- Dembow.

- Sandunga.

- Borracho y Loco

- Moviendo Caderas.

- Algo Me Gusta De Ti.

- Yandel 150.