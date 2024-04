¿De qué murió Bela Rush, rapera hallada sin vida tras ser reportada como desaparecida?

Ana Belén Zamora, nombre real de Bela Rush, fue vista por última vez el 27 de marzo. Foto: Bela Rush, YT

La mañana del domingo 21 de abril, familiares y amigos de Ana Belén Zamora Ramírez, mejor conocida como Bela Rush, confirmaron el deceso de la joven promesa del rap en México. La noticia fue confirmada a casi un mes de su desaparición en el municipio de Puebla.

Con una incipiente carrera que comenzaba a despegar en su estado natal, las canciones de Bela Rush encontraron aceptación en un público que apreciaba la genuina honestidad de sus letras, y una historia de vida marcada por la constante superación de su dura realidad.

Con base a información de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado, Ana Belén Zamora fue vista por última vez en la colonia La Libertad, el pasado 27 de marzo.

¿De qué murió Bela Rush?

A poco menos de un mes de que sus familiares hicieron el reporte, este domingo, amigos de la rapera confirmaron el deceso en Facebook. Las muestras de apoyo hicieron eco en la red social y en medios locales.

Al margen de la amplia difusión que adquiría la noticia, la Fiscalía de Puebla se mantenía sin emitir un comunicado sobre el caso. Mientras tanto, allegados dejaban entrever en Facebook que la cantante fue víctima de un delito:

“Muchas gracias a todas y todos por haber ayudado compartiendo buscando preguntando por Bela en verdad gracias y solo para decirles que lamentablemente ya encontraron a Bela #Justicia ParaBela #NiUnaMas”, escribió un usuario identificado como Yharsek Sánchez.

En otra parte de su mensaje, exige justicia para la intérprete y apunta hacia un posible feminicidio: “En Beats descanses amiga QDP pVt0 puebla p#nche país de mi#erda amigas conocidas familiares, ex etc, todas por favor cuidense mucho dios las bendiga nunca te olvidare Bela ojalá en otra vida hagamos esa canción pendiente que tú Musica siga viva”.

En la misma plataforma, otra amiga de Bela Rush, Gabriella Hernández, sostiene que a la rapera “le arrebataron la vida”: “Me dueles hermana, me duele en el alma cómo no tienes idea, tú no merecías nada de lo que te sucedió, no merecías una vida inestable, no merecías huir para cantar, para ser libre en instrumentales, tu merecías todo lo bonito de este mundo y TE ARREBATARON LA VIDA”, escribió.

(Facebook: Bela Rush)

¿Quién era Bella Rush?

Ana Belén Zamora Ramírez cautivaba a su audiencia con sus melodías sinceras y sus letras profundas. Su incursión en la industria musical se vio reflejada en cinco canciones con videoclips, las cuales resonaron en la famosa aplicación de videos y ganaron el reconocimiento de los aficionados al género.

Entre sus éxitos se encuentran “Nada”, “No se meta”, “Quién nos frena”, “Yo nací” y “Promesas bastardas”, esta última en colaboración con Kukito Klan.

Aunque su carrera fue breve, el legado musical de Bela Rush perdura como testimonio de su talento y su pasión por el arte. Su voz se convirtió en un eco de la realidad, abordando temas relevantes y conectando con una audiencia ávida de autenticidad y expresión genuina.

La partida prematura de Bela Rush deja un vacío en la escena musical nacional, pero su música continuará inspirando a futuras generaciones de artistas y aficionados.

Hasta el mediodía del domingo, autoridades Puebla seguían sin emitir un comunicado sobre el caso y cuáles son sus principales líneas de investigación. Mientras tanto, en redes sociales allegados a la cantante han dado a conocer que la intérprete será sepultada la tarde de este 21 de abril en el Panteón Municipal, ubicado 37 pte., esquina con 11 sur, colonia Reforma Agua Azul.