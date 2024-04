¿Racismo o distraída? Éste es el VIDEO por el que Eiza González fue señalada de ignorar a un actor nigeriano

(Instagram ungentlemanlywarfare)

Eiza González ha sido en los últimos años, una de las actrices mexicanas más importantes en la industria nacional debido a que su salt a Hollywood fue completamente exitoso, no obstante, ahora la artista fue señalada en redes sociales de presunto racismo tras viralizarse un clip con un actor de Nigeria.

Fue durante la alfombra roja de la película, El misterio de Guerra entre Caballeros donde habrían sucedido los hechos que rápidamente comenzaron a circular principalmente en X y en Twitter.

¿Qué hizo Eiza González?

En el clip en cuestión se puede observar como la actriz de películas como Baby driver estaba en la zona y de pronto se observa que Babs Olusanmokun se estaba acercando. Al parecer, el clip deja entrever que él la mira, pero ella se acerca hacia donde está Henry Cavill y lo saluda de beso.

Ante esto, el otro artista se muestra desconcertado, pero también voltea para hablar con Henry y en ese momento la mexicana se retira del lugar sin saludar a su colega.

Esto desató un sinfín de reacciones en redes sociales, pues los usuarios señalaron que la famosa de Lola Érase una vez fue grosera con su actitud e incluso la tacharon de racista. Estos son algunos de los comentarios en TikTok al respecto:

“Pinch* vieja jedionda.. el se dio cuenta de inmediato”.

“Yo de niño sentí todo eso con el color de mi piel,discriminación,buling,apodos,pero saben k?,un día dejo de importarme y hoy por hoy amo mi color de piel pero sobre todo a mi persona”.

“Se le subió la fama a lola ya no se acuerda cuando salió en la novela”.

“Prejuiciosa”.

No obstante, no todo fue malo para Eiza, pues otros usuarios se limitaron a señalar que se desconocía el contexto de la situación y, por ende, no se podía estar seguro de cuáles fueron los motivos de la artista para comportarse así.

“Acabo de ver un vídeo de ellos 3 y están de lo más relajados, la gente como siempre viendo cosas malas dónde no las hay”. “La criticamos pero no sabemos el contexto siempre hay algo de tras”. “Hay que darle el beneficio de la duda”, se lee.

Cabe señalar que en otras publicaciones compartidas en la cuenta de Instagram en la película se puede observar que Eiza y Babs conviven con normalidad. No obstante, hasta el momento, la actriz mexicana no se ha pronunciado al respecto.